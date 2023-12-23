После аварии в школе в Киеве приказали проверить все укрытия
В Киеве до 29 декабря должны проверить все укрытия на безопасность после обвала потолка в школьном укрытии.
WSJ: иранский разведывательный корабль помогает хуситам атаковать суда в Красном море
Западные и региональные официальные лица обвиняют иранские военизированные силы в предоставлении йеменским хуситам разведывательных данных в режиме реального времени для атак на корабли в Красном море.
Телескоп Hubble зафиксировал таинственные спицы на кольцах Сатурна
Телескоп Hubble зафиксировал изображение загадочных "спиц" в кольцах Сатурна, происхождение которых ученые до конца не понимают.
Представительница Албании стала победительницей конкурса "Мисс Земля"
Дрита Зири из Албании стала победительницей конкурса "Мисс Земля 2023".
Турция на следующей неделе рассмотрит вопрос вступления Швеции в НАТО
Комитет по иностранным делам турецкого парламента на следующей неделе обсудит законопроект об одобрении членства Швеции в НАТО.
Дефицита электричества нет, из-за обстрелов без напряжения шахта в Донецкой области - Минэнерго
Энергосистема Украины работает стабильно, без дефицита электроэнергии и графиков отключений. Украина также оказала помощь Польше, приняв излишки электроэнергии.
В оккупированном Крыму сообщили о громком взрыве в Черноморском
Сообщалось о взрыве в Черноморском, Крым, после того, как над Крымским мостом появилась дымовая завеса, а в Севастополе объявляли воздушную тревогу.
В Кропивницком сообщают о повторных слышимых взрывах. Ракетная угроза продолжается
Андрей Райкович предупреждает о ракетной угрозе в Кировоградской области; сообщается о взрывах в Кропивницком.
"Все ровно" - Вилкул о слышимых взрывах в Кривом Роге
Сообщение о взрывах в Кривом Роге подтвердил глава Совета обороны города Александр Вилкул.
В Кривом Роге и Кропивницком сообщили о слышимых взрывах. Глава Кировоградской ОВА призвал ничего не снимать
В Кривом Роге и Кропивницком сообщили о слышимых взрывах после предупреждения о ракетной угрозе.