После аварии в школе в Киеве приказали проверить все укрытия

После инцидента с обвалом потолка в школьном укрытии в Киеве проведут проверку всех укрытий в столице. Об этом сообщили в КГВА, передает УНН.

Авария в школьном укрытии Соломенского района не должна повториться. Безопасность киевлян, а особенно детей - одна из приоритетных задач для власти столицы! Поэтому я, как начальник Киевской городской военной администрации, подписал поручение о немедленной инспекции всех укрытий - отметил руководитель КГВА Сергей Попко.

Детали

В сообщении также говорится, что от вчерашнего дня в городе в целом и в каждом районе отдельно созданы комиссии с привлечением необходимых специалистов для проверки укрытий на предмет безопасности.

Комиссиям поставлена задача проверить укрытие до 29 декабря и отчитаться. В случае выявления недостатков - устранить в кратчайшие сроки.

Напомним,

Во время воздушной тревоги в Киеве, когда дети были в укрытии, произошел обвал потолка из-за прорыва трубы, обошлось без пострадавших.

На утро 23 декабря школьное укрытие уже восстановили.

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