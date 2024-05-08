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Просідання будівлі дитсадка у столиці: за службову недбалість судитимуть інженера з технічного нагляду

Просідання будівлі дитсадка у столиці: за службову недбалість судитимуть інженера з технічного нагляду

Київ • УНН

 • 22556 перегляди

Недбалість інженера технічного нагляду призвела до обвалу стіни дитячого садка в Шевченківському районі Києва під час ремонтних робіт, що призвело до кримінального переслідування за службову недбалість.

До суду передали справу проти інженера з технічного нагляду, через службову недбалість якого сталось просідання будівлі дитсадка у Шевченківському районі столиці. Про це йдеться в заяві Київської міської прокуратури, передає УНН.

Деталі 

У відомстві нагадали, що наприкінці грудня 2023 року просіла частина стіни будівлі дитячого садочку на вул. Дорогожицькій у Шевченківському районі Києва.

Слідчі з'ясували, що в дитячому закладі тривали роботи з ремонту споруд цивільного захисту, хоча згідно з документами ці роботи вже були завершені та оплачені.

В прокуратурі кажуть, що наприкінці 2023 року підрядником та інженером з технічного нагляду підписано акти прийому-передачі виконаних робіт, до яких підрядником внесені недостовірні відомості щодо їх реального виконання на суму понад 1,4 млн грн, чим завищено вартість робіт на суму більше 760 тис. грн.

В столичному садочку просіла частина стіни: відкрито провадження28.12.23, 11:17 • 40640 переглядiв

Однак інженер з технагляду не виїжджав на будівництво, аби перевірити реальний стан виконання робіт.

Прокурорами Шевченківської окружної прокуратури міста Києва до суду скеровано обвинувальний акт за фактом службової недбалості під час здійснення технічного нагляду з капітального ремонту споруд цивільного захисту в дошкільних навчальних закладах Шевченківського району м. Києва (ч. 2 ст. 367 КК України)

- резюмували правоохоронці.

Доповнення

Зазначається, що для встановлення причин деформації будівлі дитячого садочка, де сталося просідання, та вартості її відновлення призначено будівельно-технічну експертизу.

За її результатами буде надано правову оцінку діям інших службових осіб Управління містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської РДА, а також підрядника.

Нагадаємо

У київській міській прокуратурі заявили, що просідання будівлі дитсадка у Шевченківському районі сталось під час ремонту укриття.

Володимир Омельченко

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