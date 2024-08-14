"Прорыв границы": в Курской области объявили об эвакуации жителей еще одного поселка

В рф объявили обязательную эвакуацию поселка Глушково Курской области. Об этом сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов, передает УНН.

"Региональным оперштабом принято решение об обязательной эвакуации поселка Глушково. Координировать процесс выезда местных жителей будут силовые структуры, военные, местная администрация и дружинники Курского центра "Патриот". Прошу всех придерживаться рекомендаций", - написал смирнов в Telegram.

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По данным Telegram-канала Astra, из Курской области во временные пункты размещения эвакуированы более 8000 человек.

Они распределены по 143 пунктам временного размещения (ПВР) в 11 регионах страны, сообщили в мчс рф.

За сутки из приграничных районов эвакуировали более 300 человек. Еще более 450 ПВР готовы принять 35 000 человек.

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