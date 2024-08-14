"Прорыв границы": в Курской области объявили об эвакуации жителей еще одного поселка
Киев • УНН
Губернатор Курской области сообщил об обязательной эвакуации поселка Глушково. Из приграничных районов области уже эвакуированы более 8000 человек, размещенных в 143 пунктах временного пребывания в 11 регионах рф.
В рф объявили обязательную эвакуацию поселка Глушково Курской области. Об этом сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов, передает УНН.
"Региональным оперштабом принято решение об обязательной эвакуации поселка Глушково. Координировать процесс выезда местных жителей будут силовые структуры, военные, местная администрация и дружинники Курского центра "Патриот". Прошу всех придерживаться рекомендаций", - написал смирнов в Telegram.
Омбудсмен: на нараді у Зеленського по курській області обговорили доступ представників МКЧХ та ООН14 августа 2024, 13:00 • 32825 просмотров
Добавим
По данным Telegram-канала Astra, из Курской области во временные пункты размещения эвакуированы более 8000 человек.
Они распределены по 143 пунктам временного размещения (ПВР) в 11 регионах страны, сообщили в мчс рф.
За сутки из приграничных районов эвакуировали более 300 человек. Еще более 450 ПВР готовы принять 35 000 человек.
"Безпека, гуманітарна допомога, створення за необхідності військових комендатур": Зеленський зібрав нараду по курській області14 августа 2024, 12:49 • 29000 просмотров