Пропуск через КПВВ "Золотое" на Донбассе возобновили

"По решению командующего Объединенных сил пропуск через КПВВ "Золотое" восстановлено. Сейчас ни один гражданин и транспортное средство через КПВВ "Золотое" не проследовали", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНН, планировалось, что 24 марта украинская сторона на Донбассе попытается открыть КПВВ "Золотое".

При этом, российские оккупанты отказались предоставить гарантии безопасности, что делало невозможным открытие КПВВ "Золотое".

Напомним, ранее в пресс-центре ООС сообщили, что КПВВ "Золотое" был открыт еще в конце марта 2016 года, но оккупационная администрация РФ по непонятным причинам постоянно блокирует начало работы этого единственного автомобильного гуманитарного дорожного коридора в Луганской области.