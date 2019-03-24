У чергах на КПВВ на Донбасі зібралися 220 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд перебувало 220 автомобілів, передає УНН із посиланням на прес-службу ДПСУ.
"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 20/70; "Мар’їнка" – 0/60; "Новотроїцьке" – 5/30; "Гнутове" –15/20", - йдеться в повідомленні.
Прикордонники додали, що минулої доби у порівнянні з попередньою відмічалося зменшення пасажирського та деяке збільшення транспортного потоків. Загалом через КПВВ прослідувало понад 48 тисяч осіб та 5,7 тисячі транспортних засобів.
Як повідомляв УНН, зранку у неділю, 24 березня, українська сторона на Донбасі спробує відкрити КПВВ "Золоте".
Нагадаємо, що російські окупанти відмовились надати гарантії безпеки, що унеможливлює відкриття КПВВ "Золоте".