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У чергах на КПВВ на Донбасі зібралися 220 автівок

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. У контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд перебувало 220 автомобілів, передає УНН із посиланням на прес-службу ДПСУ.

У чергах на КПВВ на Донбасі зібралися 220 автівок

"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 20/70; "Мар’їнка" – 0/60; "Новотроїцьке" – 5/30; "Гнутове" –15/20", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники додали, що минулої доби у порівнянні з попередньою відмічалося зменшення пасажирського та деяке збільшення транспортного потоків. Загалом через КПВВ прослідувало понад 48 тисяч осіб та 5,7 тисячі транспортних засобів.

Як повідомляв УНН, зранку у неділю, 24 березня, українська сторона на Донбасі спробує відкрити КПВВ "Золоте".

Нагадаємо, що російські окупанти відмовились надати гарантії безпеки, що унеможливлює відкриття КПВВ "Золоте".

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