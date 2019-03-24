В очередях на КПВВ на Донбассе собрались 220 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В контрольных пунктах въезда-выезда, на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось 220 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/70; "Марьинка" - 0/60; "Новотроицкое" - 5/30; "Гнутово" -15/20", - говорится в сообщении.
Пограничники добавили, что за прошедшие сутки по сравнению с предыдущей отмечалось уменьшение пассажирского и некоторое увеличение транспортного потоков. В общем через КПВВ проследовало более 48 тысяч человек и 5,7 тысячи транспортных средств.
Как сообщал УНН, утром в воскресенье, 24 марта, украинская сторона в Донбассе попытается открыть КПВВ "Золотое".
Напомним, что российские оккупанты отказались предоставить гарантии безопасности, что делает невозможным открытие КПВВ "Золотое".