Пропуск через КПВВ "Золоте" на Донбасі відновили
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Пропуск через КПВВ "Золоте" на лінії розмежування на Донбасі відновлено. Про це повідомив прес-центр Держприкордонслужби у Twitter, передає УНН.
"За рішенням командувача Об’єднаних сил пропуск через КПВВ "Золоте" відновлено. Наразі жоден громадянин та транспортний засіб через КПВВ "Золоте" не прослідували", - йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНН, планувалося, що 24 березня українська сторона на Донбасі спробує відкрити КПВВ "Золоте".
При цьому, російські окупанти відмовилися надати гарантії безпеки, що унеможливлювало відкриття КПВВ "Золоте".
Нагадаємо, раніше у прес-центрі ООС повідомили, що КПВВ "Золоте" був відкритий ще наприкінці березня 2016 року, але окупаційна адміністрація РФ з незрозумілих причин постійно блокує початок роботу цього єдиного автомобільного гуманітарного дорожнього коридору на Луганщині.