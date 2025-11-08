ukenru
Выезд за границу и въезд невозможны: произошел сбой базы данных - Госпогранслужба
рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
Пропавшего с 13,4 млн грн столичного полицейского отправили под арест с залогом

Киев • УНН

Суд избрал меру пресечения в виде ареста полицейскому Юрию Рыбянскому, который исчез вместе с вещественными доказательствами на сумму 13,4 млн грн. Ему установлен залог в размере 13,3 млн грн.

Пропавшего с 13,4 млн грн столичного полицейского отправили под арест с залогом

Полицейскому Юрию Рыбянскому, задержанному после исчезновения вместе с вещественными доказательствами по делу — долларами, евро и гривнами в эквиваленте 13,4 млн грн, суд избрал меру пресечения в виде ареста с возможностью залога в 13,3 млн грн, свидетельствует видео из зала суда, пишет УНН

Детали

"Применить к подозреваемому (…) Рыбянскому Юрию (…) меру пресечения в виде содержания под стражей (…) сроком на 60 дней, то есть до (…) 5 января 2026 года", - сообщила судья.

При этом судья определила альтернативную меру пресечения "в виде залога … 13 миллионов 300 тысяч гривен". В таком случае на подозреваемого налагается ряд обязательств.

Дополнение

6 ноября стало известно, что полиция Киева разыскивает правоохранителя Юрия Рыбянского. Сообщалось, что начальник отделения Дарницкого управления полиции ГУНП в городе Киеве перестал выходить на работу, а вместе с ним исчезли деньги, которые были вещественными доказательствами по делу, — доллары США, евро и гривны в общей сложности на 13,4 млн грн.

Полицейского разыскали через несколько дней в Ровенской области, по данным ГБР, в лесу, где он скрывался, и задержали. Нашли и деньги.

Ему сообщили о подозрении.

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Обыск
Ровненская область
Киев