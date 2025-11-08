Пропавшего с 13,4 млн грн столичного полицейского отправили под арест с залогом
Киев • УНН
Суд избрал меру пресечения в виде ареста полицейскому Юрию Рыбянскому, который исчез вместе с вещественными доказательствами на сумму 13,4 млн грн. Ему установлен залог в размере 13,3 млн грн.
Детали
"Применить к подозреваемому (…) Рыбянскому Юрию (…) меру пресечения в виде содержания под стражей (…) сроком на 60 дней, то есть до (…) 5 января 2026 года", - сообщила судья.
При этом судья определила альтернативную меру пресечения "в виде залога … 13 миллионов 300 тысяч гривен". В таком случае на подозреваемого налагается ряд обязательств.
Дополнение
6 ноября стало известно, что полиция Киева разыскивает правоохранителя Юрия Рыбянского. Сообщалось, что начальник отделения Дарницкого управления полиции ГУНП в городе Киеве перестал выходить на работу, а вместе с ним исчезли деньги, которые были вещественными доказательствами по делу, — доллары США, евро и гривны в общей сложности на 13,4 млн грн.
Полицейского разыскали через несколько дней в Ровенской области, по данным ГБР, в лесу, где он скрывался, и задержали. Нашли и деньги.
Ему сообщили о подозрении.