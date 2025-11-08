Зниклого з 13,4 млн грн столичного поліцейського відправили під арешт із заставою
Київ • УНН
Суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту поліцейському Юрію Рибянському, який зник разом із речовими доказами на суму 13,4 млн грн. Йому встановлено заставу у розмірі 13,3 млн грн.
Деталі
"Застосувати до підозрюваного (…) Рибянського Юрія (…) запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (…) строком на 60 днів, тобто до (…) 5 січня 2026 року", - повідомила суддя.
При цьому суддя визначила альтернативний запобіжний захід "у вигляді застави … 13 мільйонів 300 тисяч гривень". У такому разі на підозрюваного накладається низка зобов'язань.
Доповнення
6 листопада стало відомо, що поліція Києва розшукує правоохоронця Юрія Рибянського. Повідомлялося, що начальник відділення Дарницького управління поліції ГУНП у місті Києві перестав виходити на роботу, а разом із ним зникли гроші, які були речовими доказами у справі, - долари США, євро та гривні загалом на 13,4 млн грн.
Поліцейського розшукали через кілька днів на Рівненщині, за даними ДБР, у лісі, де він переховувався, та затримали. Знайшли й гроші.
Йому повідомили про підозру.