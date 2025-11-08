ukenru
Зниклого з 13,4 млн грн столичного поліцейського відправили під арешт із заставою

Київ • УНН

 • 1470 перегляди

Суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту поліцейському Юрію Рибянському, який зник разом із речовими доказами на суму 13,4 млн грн. Йому встановлено заставу у розмірі 13,3 млн грн.

Зниклого з 13,4 млн грн столичного поліцейського відправили під арешт із заставою

Поліцейському Юрію Рибянському, якого затримали після зникнення разом із речовими доказами у справі - доларами, євро та гривнями в еквіваленті 13,4 млн грн, суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю застави у 13,3 млн грн, свідчить відео із зали суду, пише УНН

Деталі

"Застосувати до підозрюваного (…) Рибянського Юрія (…) запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (…) строком на 60 днів, тобто до (…) 5 січня 2026 року", - повідомила суддя.

При цьому суддя визначила альтернативний запобіжний захід "у вигляді застави … 13 мільйонів 300 тисяч гривень". У такому разі на підозрюваного накладається низка зобов'язань.

Доповнення

6 листопада стало відомо, що поліція Києва розшукує правоохоронця Юрія Рибянського. Повідомлялося, що начальник відділення Дарницького управління поліції ГУНП у місті Києві перестав виходити на роботу, а разом із ним зникли гроші, які були речовими доказами у справі, - долари США, євро та гривні загалом на 13,4 млн грн.

Поліцейського розшукали через кілька днів на Рівненщині, за даними ДБР, у лісі, де він переховувався, та затримали. Знайшли й гроші.

Йому повідомили про підозру.

Юлія Шрамко

