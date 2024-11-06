Промежуточные результаты выборов в США: кто лидирует
Киев • УНН
По предварительным подсчетам по состоянию на 04:00 (по киевскому времени), Дональд Трамп лидирует со 177 голосами выборщиков против 99 у Камалы Харрис. Трамп победил в 15 штатах, Харрис - в 8 штатах.
По предварительным подсчетам, по состоянию на 04:00 (по киевскому времени) Дональд Трамп получил 177 голосов, а Камала Харрис 99. Пишет УНН со ссылкой на Associated Press.
Детали
Дональд Трамп побеждает по меньшей мере в 15 штатах:
- Флорида - 30 голосов
- Теннесси-11 голосов
- Оклахома-7 голосов
- Миссисипи - 6 голосов
- Алабама - 9 голосов
- Южная Каролина - 9 голосов
- Кентукки - 8 голосов
- Индиана -11 голосов
- Западная Вирджиния-3 голоса
- Арканзас - 6 голосов
- Луизиана - 8 голосов
- Небраска - 4 голоса
- Северная Дакота - 3 голоса
- Южная Дакота - 3 голоса
- Вайоминг - 3 голоса
- Техас - 40 голосов
В целом, за него проголосовало 26,885,533 избирателей. Он уже имеет 177 голосов.
Камала Харрис побеждает в 8 одеждах:
- Мэриленд-10 голосов
- Род Айленд - 4 голоса
- Массачусетс-11 голосов
- Коннектикут - 7 голосов
- Нью-Джерси-14 голосов
- Делавэр - 3 голоса
- Иллинойс - 19 голосов
- Нью-Йорк-28 голосов
В общем, за нее проголосовало 26,525,126 избирателей. Она имеет 99 голосов
Напомним
Еще час назад, Дональд Трамп одержал победу в 6 штатах, набрав 95 голосов. Камала Харрис победила в 4 штатах с 35 голосами выборщиков.