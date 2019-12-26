В Винницкой области расследуют пытки студента колледжа
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Прокуратурой Винницкой области взят на контроль ход расследования уголовного производства в отношении жестокого истязания молодыми 18-летнего студента колледжа, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
“Досудебным расследованием установлено, что двое юношей, один из которых является несовершеннолетним, 23.12.2019, в вечернее время суток, вблизи общежития одного из колледжей г. Виннице, на почве мести, совершали над студентом учебного заведения действия, не соответствующие общепринятым нормам морали , унижали его человеческое достоинство”, — указано в сообщении.
Кроме того, нападавшие требовали у парня денежные средства. Запугав его расправой в случае, если он кому-то расскажет об этом, отпустили. На следующий день двух юношей задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.
“Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания. По согласованию с процессуальным руководителем, одному из задержанных уже вручено письменное уведомление о подозрении. Другому такое сообщение готовится. Проводятся неотложные следственные и процессуальные действия с целью установления обстоятельств уголовного правонарушения. Изучаются причины и условия, которые привели к совершению таких жестоких действий”, — добавили в прокуратуре.
Также правоохранители указали, что эти лица уже попадали в поле зрения правоохранителей. Винницкой местной прокуратурой в октябре этого года направлено в суд обвинительный акт за совершение ими открытого похищения чужого имущества — грабежа. Дело находится на рассмотрении суда.
Как писал УНН, в ГПУ взяли на контроль 27 производств о пытках людей правоохранителями.