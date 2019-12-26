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На Вінниччині розслідують катування студента коледжу

На Вінниччині розслідують катування студента коледжу

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. Прокуратурою Вінницької області взято на контроль хід розслідування кримінального провадження щодо жорстокого катування молодиками 18-річного студента коледжу, пише УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури регіону.

“Досудовим розслідуванням установлено, що двоє юнаків, один з яких є неповнолітнім, 23.12.2019, у вечірній час доби, поблизу гуртожитку одного із коледжів м. Вінниці, на грунті помсти, вчиняли над студентом навчального закладу дії, що не відповідають загальноприйнятим нормам моралі, принижували його людську гідність”, — вказано у повідомленні.

Крім того, нападники вимагали у хлопця грошові кошти. Залякавши його розправою у разі, якщо він комусь розповість про це, відпустили. Наступного дня двох юнаків затримано в порядку ст. 208 КПК України.

“Наразі вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. За погодженням із процесуальним керівником, одному із затриманих уже вручено письмове повідомлення про підозру. Іншому таке повідомлення готується. Проводяться невідкладні слідчі та процесуальні дії з метою встановлення обставин кримінального правопорушення. Вивчаються причини та умови, що призвели до вчинення таких жорстоких дій”, — додали у прокуратурі.

Також правоохоронці вказали, що ці особи уже попадали у поле зору правоохоронців. Вінницькою місцевою прокуратурою у жовтні цього року скеровано до суду обвинувальний акт за вчинення ними відкритого викрадення чужого майна — грабежу. Справа перебуваєте на розгляді суду.

Як писав УНН, у ГПУ взяли на контроль 27 проваджень щодо катувань людей правоохоронцями.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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