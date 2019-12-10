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У ГПУ взяли на контроль 27 проваджень щодо катувань людей правоохоронцями

У ГПУ взяли на контроль 27 проваджень щодо катувань людей правоохоронцями

Київ • УНН

 • 11522 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. В Генеральній прокуратурі України взяла під контроль 27 проваджень щодо катувань людей правоохоронцями, розслідування яких не здійснювались, або були закриті. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГПУ.

“Для підвищення ефективності розслідування злочинів щодо катувань запровадили щоденний моніторинг стану реєстрації та розслідування кримінальних проваджень щодо грубих порушень прав людини з боку правоохоронців. Також взято на контроль 27 проваджень щодо катувань в регіонах. Розслідування в них тривалий час не здійснювались або були закриті без належних підстав”, — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що 25 слідчих будуть спеціалізуватися на справах про катування. Раніше в Генеральній прокуратурі був створений Департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про катування та інші серйозні порушення прав громадян з боку правоохоронних органів, до його складу увійшли 14 прокурорів.

"Вже найближчим часом за участі кращих національних та міжнародних експертів буде проведено спільне навчання слідчих ДБР та прокурорів ГПУ стандартам розслідування порушень прав людини, — додали у пресслужбі.

Нагадаємо, за п’ять років в Україні було обліковано понад 400 проваджень через катування.

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