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В ГПУ взяли на контроль 27 производств о пытках людей правоохранителями

В ГПУ взяли на контроль 27 производств о пытках людей правоохранителями

Киев  •  УНН

 • 11520 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Генеральной прокуратуре Украины взяла под контроль 27 производств о пытках людей правоохранителями, расследование которых не осуществлялись, либо были закрыты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"Для повышения эффективности расследования преступлений о пытках ввели ежедневный мониторинг состояния регистрации и расследования уголовных производств относительно грубых нарушений прав человека со стороны правоохранителей. Также взято на контроль 27 производств о пытках в регионах. Расследование в них длительное время не осуществлялось или было закрыто без надлежащих оснований", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что 25 следователей будут специализироваться на делах о пытках. Ранее в Генеральной прокуратуре был создан Департамент процессуального руководства по уголовным производствам о пытках и других серьезных нарушениях прав граждан со стороны правоохранительных органов, в его состав вошли 14 прокуроров.

"Уже в ближайшее время при участии лучших национальных и международных экспертов будет проведено совместное обучение следователей ГБР и прокуроров ГПУ стандартам расследования нарушений прав человека, - добавили в пресс-службе.

Напомним, за пять лет в Украине было учтено более 400 производств из-за пыток.

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