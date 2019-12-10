В ГПУ взяли на контроль 27 производств о пытках людей правоохранителями

"Для повышения эффективности расследования преступлений о пытках ввели ежедневный мониторинг состояния регистрации и расследования уголовных производств относительно грубых нарушений прав человека со стороны правоохранителей. Также взято на контроль 27 производств о пытках в регионах. Расследование в них длительное время не осуществлялось или было закрыто без надлежащих оснований", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что 25 следователей будут специализироваться на делах о пытках. Ранее в Генеральной прокуратуре был создан Департамент процессуального руководства по уголовным производствам о пытках и других серьезных нарушениях прав граждан со стороны правоохранительных органов, в его состав вошли 14 прокуроров.

"Уже в ближайшее время при участии лучших национальных и международных экспертов будет проведено совместное обучение следователей ГБР и прокуроров ГПУ стандартам расследования нарушений прав человека, - добавили в пресс-службе.

Напомним, за пять лет в Украине было учтено более 400 производств из-за пыток.