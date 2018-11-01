Прокуратура поймала экс-чиновницу Госгеокадастра на уничтожении данных
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Киеве правоохранители разоблачили государственного регистратора в злоупотреблении полномочиями и уничтожении кадастровых данных. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, передает УНН.
“Киевская местная прокуратура № 10 направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего кадастрового регистратора Управления Госгеокадастра в Киево-Святошинском районе Киевской области”, — говорится в сообщении.
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Следствием установлено, что в 2016 году государственный кадастровый регистратор Управления Госгеокадастра в Киево-Святошинском районе Киевской области, действуя в интересах третьих лиц, внесла в Национальную кадастровую систему сведения о разделе земельного участка общей площадью 6 га, который на то время находился под арестом.
В результате таких действий кадастровые данные об указанном участке, а также информация о его законном владельце, были уничтожены, зато были созданы 45 земельных участков с другими кадастровыми номерами и владельцами.
По результатам расследования бывшему государственному регистратору объявлено подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) УК Украины.
В настоящее время следствие в уголовном производстве завершено. Спорный земельный участок возвращен законному владельцу, а обвинительный акт в отношении экс-госрегистратора направлен в Святошинский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.
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За совершенное злоумышленнице грозит от 3 до 6 лет лишения свободы.
Досудебное следствие в уголовном производстве осуществлялось СО Шевченковского управления полиции при оперативном сопровождении Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины.
Ранее полиция разоблачила масштабную коррупционную схему по вмешательству в результаты ВНО.
Отметим, что должностные лица Госгеокадастра в Черкасской и Закарпатской областях недавно фигурировали в резонансных коррупционных делах.
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