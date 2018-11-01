Прокуратура упіймала екс-чиновницю Держгеокадастру на знищенні даних

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. У Києві правоохоронці викрили державного реєстратора у зловживанні повноваженнями та знищенні кадастрових даних. Про це повідомила прес-служба столичної прокуратури, передає УНН

“Київська місцева прокуратура № 10 скерувала до суду обвинувальний акт щодо колишнього кадастрового реєстратора Управління Держгеокадастру у Києво-Святошинському районі Київської області”, — йдеться у повідомленні.

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Слідством встановлено, що у 2016 році державний кадастровий реєстратор Управління Держгеокадастру у Києво-Святошинському районі Київської області, діючи в інтересах третіх осіб, внесла до Національної кадастрової системи відомості про поділ земельної ділянки загальною площею 6 га, що на той час перебувала під арештом.

Внаслідок таких дій кадастрові дані про вказану ділянку, а також інформація про її законного власника, були знищені, натомість створено 45 земельних ділянок з іншими кадастровими номерами та власниками.

За результатом розслідування колишньому державному реєстратору оголошено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї) КК України.

На даний час слідство у кримінальному провадженні завершено. Спірну земельну ділянку повернуто законному власнику, а обвинувальний акт відносно екс-держреєстратора направлено до Святошинського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

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За вчинене зловмисниці загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі.

Досудове слідство у кримінальному провадженні здійснювалось СВ Шевченківського управління поліції за оперативного супроводження Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України.

Раніше поліція викрила масштабну корупційну схему із втручання у результати ЗНО.

Зазначимо, що посадовці Держгеокадастру у Черкаській і Закарпатській областях нещодавно фігурували у резонансних корупційних справах. 

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