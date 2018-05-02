У Закарпатську ОДА прийшли з обшуками: на хабарі "погоріли" високопосадовці Держгеокадастру
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. На хабарі у 200 тис. доларів затримали керівника та заступників управління Держгеокадастру в Закарпатській області. Про це у Facebook повідомив представник Ради громадського контролю НАБУ Олександр Пересоляк, передає УНН.
"На хабарі 200 тис. дол. затримані керівниця та заступники ГУ Держгеокадастру в Закарпатській області. Прямо зараз в ОДА тривають обшуки", – йдеться в повідомленні.
Зазначено, що операцію проводили департамент захисту економіки разом із Генпрокуратурою України.
"Наскільки стало відомо, неправомірна вигода передбачалася за виділення земельних ділянок учасникам бойових дій на сході", – зазначив Пересоляк.
Нагадаємо, 27 квітня у Подільському райсуді відбулися обшуки, столичний главк СБУ затримав двох працівників суду.