В Закарпатскую ОГА пришли с обысками: на взятке "погорели" чиновники Госгеокадастра
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. На взятке в 200 тыс. долларов задержали руководителя и заместителей управления Госгеокадастра в Закарпатской области. Об этом в Facebook сообщил представитель Совета общественного контроля НАБУ Александр Пересоляк, передает УНН.
"На взятке 200 тыс. долл. задержаны руководитель и заместители ГУ Госгеокадастра в Закарпатской области. Прямо сейчас в ОГА продолжаются обыски", - говорится в сообщении.
Отмечено, что операцию проводили департамент защиты экономики вместе с Генпрокуратурой Украины.
"Насколько стало известно, неправомерная выгода предусматривалась за выделение земельных участков участникам боевых действий на востоке", - отметил Пересоляк.
Напомним, 27 апреля в Подольском райсуде прошли обыски, столичный главк СБУ задержал двух работников суда.