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У ВР розповіли, як карати очільників регіональних управлінь Держгеокадастру за "липкі руки"

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Корупція є однією з актуальних проблем багатьох регіональних представництв Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. Про це у коментарі УНН заявив член комітету ВРУ з питань аграрної політики та земельних відносин Петро Юрчишин.

“Дійсно, у регіональних представництвах Держгеокадастру існує така проблема, як корупція. Із цим явищем є один дієвий метод боротьби — як тільки-но з’являються хоч найменші чутки про корупцію, потрібно проводити ретельну перевірку органу і саджати корупціонерів за ґрати. Моментально за ґрати — і більше красти не будуть. Бо „липкі руки“ — це найбільша українська проблема, земельна галузь — не виняток”, — сказав він.

Корупцію у Держгеокадастрі породжує відсутність фахового керівництва на місцях, додав нардеп.

“До прикладу, у нас на Вінничині немає проблем із корупцією. Тому що у нас фахове керівництво. Саме відсутність фаховості у поєднанні із жадобою до грошей лишає АТОвців та фермерів без землі”, — вважає Юрчишин.

Відповідальність за корупційні дії регіональних управлінь відомства лежить на плечах центрального органу виконавчої влади, вважає нардеп.

“Якщо мовчить Держгеокадастр — це теж проблема, бо він не має мовчати. Держгеокадастр має відповідати за дії своїй регіональних представництв. Перевірка, доведені факти, в’язниця — за таким принципом мають карати винних. Треба міняти керівництво на місцях доти, доки не прийдуть фахівці, а корупціонери не сядуть за ґрати”, — сказав Юрчишин.

Нагадаємо, депутати Черкаської облради, фермери та ветерани АТО вимагають звільнити очільницю місцевого управління Держгеокадастру Ольгу Залогу, звинувачуючи її в організації корупційних схем при розподілі землі.

Водночас у центральному Держгеокадастрі вимоги черкащан ігнорують.

Раніше УНН повідомляв, як на Київщині посадовець Держгеокадастру погорів на хабарі 2 тисячі доларів.

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