В ВР рассказали, как наказывать руководителей региональных управлений Госгеокадастра за "липкие руки"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Коррупция является одной из актуальных проблем многих региональных представительств Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра. Об этом в комментарии УНН заявил член комитета ВРУ по вопросам аграрной политики и земельных отношений Петр Юрчишин.
“Действительно, в региональных представительствах Госгеокадастра существует такая проблема, как коррупция. С этим явлением один действенный метод борьбы — как только появляются хоть малейшие слухи о коррупции, нужно проводить тщательную проверку органа и сажать коррупционеров за решетку. Моментально за решетку — и больше воровать не будут. Ибо „липкие руки“ — это крупнейшая украинская проблема, земельная отрасль — не исключение”, — сказал он.
Коррупцию в Госгеокадастре порождает отсутствие профессионального руководства на местах, добавил нардеп.
“К примеру, у нас в Винницкой области нет проблем с коррупцией. Потому что у нас профессиональное руководство. Именно отсутствие профессионализма в сочетании с жаждой денег оставляет АТОшников и фермеров без земли”, — считает Юрчишин.
Ответственность за коррупционные действия региональных управлений ведомства лежит на плечах центрального органа исполнительной власти, считает нардеп.
“Если молчит Госгеокадастр — это тоже проблема, потому что он не должен молчать. Госгеокадастр должен отвечать за действия своей региональных представительств. Проверка, доказанные факты, тюрьма — по такому принципу должны наказывать виновных. Надо менять руководство на местах, пока не придут специалисты, а коррупционеры не сядут за решетку”, — сказал Юрчишин.
Напомним, депутаты Черкасского облсовета, фермеры и ветераны АТО требуют уволить руководительницу местного управления Госгеокадастра Ольгу Залогу, обвиняя ее в организации коррупционных схем при распределении земли.
В то же время в центральном Госгеокадастре требования Черкасс игнорируют.
Ранее УНН сообщал, как в Киевской области чиновник Госгеокадастра погорел на взятке 2000 долларов.