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В ВР рассказали, как наказывать руководителей региональных управлений Госгеокадастра за "липкие руки"

В ВР рассказали, как наказывать руководителей региональных управлений Госгеокадастра за "липкие руки"

Киев  •  УНН

 • 9284 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Коррупция является одной из актуальных проблем многих региональных представительств Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра. Об этом в комментарии УНН заявил член комитета ВРУ по вопросам аграрной политики и земельных отношений Петр Юрчишин.

“Действительно, в региональных представительствах Госгеокадастра существует такая проблема, как коррупция. С этим явлением один действенный метод борьбы — как только появляются хоть малейшие слухи о коррупции, нужно проводить тщательную проверку органа и сажать коррупционеров за решетку. Моментально за решетку — и больше воровать не будут. Ибо „липкие руки“ — это крупнейшая украинская проблема, земельная отрасль — не исключение”, — сказал он.

Коррупцию в Госгеокадастре порождает отсутствие профессионального руководства на местах, добавил нардеп.

“К примеру, у нас в Винницкой области нет проблем с коррупцией. Потому что у нас профессиональное руководство. Именно отсутствие профессионализма в сочетании с жаждой денег оставляет АТОшников и фермеров без земли”, — считает Юрчишин.

Ответственность за коррупционные действия региональных управлений ведомства лежит на плечах центрального органа исполнительной власти, считает нардеп.

“Если молчит Госгеокадастр — это тоже проблема, потому что он не должен молчать. Госгеокадастр должен отвечать за действия своей региональных представительств. Проверка, доказанные факты, тюрьма — по такому принципу должны наказывать виновных. Надо менять руководство на местах, пока не придут специалисты, а коррупционеры не сядут за решетку”, — сказал Юрчишин.

Напомним, депутаты Черкасского облсовета, фермеры и ветераны АТО требуют уволить руководительницу местного управления Госгеокадастра Ольгу Залогу, обвиняя ее в организации коррупционных схем при распределении земли.

В то же время в центральном Госгеокадастре требования Черкасс игнорируют.

Ранее УНН сообщал, как в Киевской области чиновник Госгеокадастра погорел на взятке 2000 долларов.

Украинские Национальные Новости

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