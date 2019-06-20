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Прокуратура будет просить суд арестовать без права на залог подозреваемого в убийстве Дарьи Лукьяненко

Киев • УНН

 • 15239 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Прокуратура обратится в суд с ходатайством об аресте подозреваемого в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко в Одесской области. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, передает УНН.

Прокуратура будет просить суд арестовать без права на залог подозреваемого в убийстве Дарьи Лукьяненко

"Прокуратура обращаться в суд с ходатайством о заключении под стражу подозреваемого в жестоком убийстве девочки в Ивановском районе Одесской области", - написал Лысенко.

По его словам, прокуратура будет просить арест без права на залог.

Лысенко отметил, что сейчас местный житель, причастный к жестокому убийству, задержан и находится в изоляторе временного содержания.

Напомним, 19 июня в полиции заявили, что обнаружили тело пропавшей 11-летней Дарьи Лукьяненко, которая исчезла в Одесской области 13 июня, когда шла в танцевальный кружок.

Владельца дома, у которого обнаружили тело, накануне увезли на допрос.

Как сообщал УНН, подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко, которая исчезла в Одесской области 13 июня, признался, что убил девочку сразу.

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