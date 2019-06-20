Прокуратура будет просить суд арестовать без права на залог подозреваемого в убийстве Дарьи Лукьяненко
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Прокуратура обратится в суд с ходатайством об аресте подозреваемого в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко в Одесской области. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, передает УНН.
"Прокуратура обращаться в суд с ходатайством о заключении под стражу подозреваемого в жестоком убийстве девочки в Ивановском районе Одесской области", - написал Лысенко.
По его словам, прокуратура будет просить арест без права на залог.
Лысенко отметил, что сейчас местный житель, причастный к жестокому убийству, задержан и находится в изоляторе временного содержания.
Напомним, 19 июня в полиции заявили, что обнаружили тело пропавшей 11-летней Дарьи Лукьяненко, которая исчезла в Одесской области 13 июня, когда шла в танцевальный кружок.
Владельца дома, у которого обнаружили тело, накануне увезли на допрос.
Как сообщал УНН, подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко, которая исчезла в Одесской области 13 июня, признался, что убил девочку сразу.