Прокуратура проситиме суд арештувати без права на заставу підозрюваного у вбивстві Дар’ї Лук’яненко
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Прокуратура звернеться до суду з клопотанням про арешт підозрюваного у вбивстві 11-річної Дар’ї Лук’яненко на Одещині. Про це на своїй сторінці у Facebook написав речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко, передає УНН.
"Прокуратура звертатиметься до суду з клопотанням про взяття під варту підозрюваного у жорстокому вбивстві дівчинки в Іванівському районі Одещини", - написав Лисенко.
За його словами, прокуратура проситиме арешт без права на заставу.
Лисенко зазначив, що наразі місцевий мешканець, причетний до жорстокого вбивства, затриманий та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
Нагадаємо, 19 червня у поліції заявили, що виявили тіло зниклої 11-річної Дар’ї Лук’яненко, яка зникла на Одещині 13 червня, коли йшла до танцювального гуртка.
Власника будинку, біля якого виявили тіло, напередодні повезли на допит.
Як повідомляв УНН, підозрюваний у вбивстві 11-річної Дар’ї Лук’яненко, яка зникла на Одещині 13 червня, зізнався, що вбив дівчинку відразу.