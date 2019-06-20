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Прокуратура проситиме суд арештувати без права на заставу підозрюваного у вбивстві Дар’ї Лук’яненко

Київ • УНН

 • 15239 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Прокуратура звернеться до суду з клопотанням про арешт підозрюваного у вбивстві 11-річної Дар’ї Лук’яненко на Одещині. Про це на своїй сторінці у Facebook написав речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко, передає УНН.

Прокуратура проситиме суд арештувати без права на заставу підозрюваного у вбивстві Дар’ї Лук’яненко

"Прокуратура звертатиметься до суду з клопотанням про взяття під варту підозрюваного у жорстокому вбивстві дівчинки в Іванівському районі Одещини", - написав Лисенко.

За його словами, прокуратура проситиме арешт без права на заставу.

Лисенко зазначив, що наразі місцевий мешканець, причетний до жорстокого вбивства, затриманий та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Нагадаємо, 19 червня у поліції заявили, що виявили тіло зниклої 11-річної Дар’ї Лук’яненко, яка зникла на Одещині 13 червня, коли йшла до танцювального гуртка. 

Власника будинку, біля якого виявили тіло, напередодні повезли на допит

Як повідомляв УНН, підозрюваний у вбивстві 11-річної Дар’ї Лук’яненко, яка зникла на Одещині 13 червня, зізнався, що вбив дівчинку відразу.

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