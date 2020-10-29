Прокуратура просит 10 лет лишения свободы для подозреваемого в смертельном ДТП под Киевом

“В четверг, 29 Октября 2020 года, Голосеевский районный суд. Киева завершил рассмотрение обвинительного акта в отношении водителя, совершившего ДТП с четырьмя погибшими на Столичном шоссе, и удалился в совещательную комнату для принятия решения”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что судебный процесс по указанному делу по согласованию сторон прошел по упрощенной процедуре судебного следствия.

“В ходе дебатов прокурор попросил для обвиняемого максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, а именно 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством сроком на 3 года”, — добавили в прокуратуре.

Добавляется, что на заседании 29 октября 2020 года суд заслушал последнее слово обвиняемого. “Мужчина сообщил, что полностью признает свою вину. После этого суд удалился в совещательную комнату”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что приговор по делу будет объявлено в понедельник, 2 Ноябрь 2020 года.

Напомним, смертельная автопроисшествие, в которой погибли двое детей и двое взрослых, произошла 12 июля 2020 года на Столичном шоссе.

Обвиняемый, находясь за рулем автомобиля “Mercedes-Benz GLE 250D”, допустил столкновение с автомобилем, который двигался в попутном с ним направлении, после чего выехал на полосу встречного движения, где протаранил автомобиль “Hyundai Tucson”.

В результате столкновения пострадала семья из 5 человек, которая ехала в автомобиле “Hyundai Tucson”. Водитель и двое пассажиров (женщина и малолетняя девочка) скончались на месте. Еще двое мальчиков были госпитализированы. Один из них умер в карете скорой медицинской помощи по дороге в больницу.

Водителя “Mercedes-Benz GL 250D” задержали на месте происшествия. Согласно результатам экспертиз, в ДТП человек находился под действием алкоголя и наркотиков.

После этого ДТП Президент Владимир Зеленский отметил необходимость более жесткой уголовной ответственности, возможно даже до пожизненного заключения, за вождение в нетрезвом состоянии, что привело к гибели людей в результате дорожно-транспортного происшествия.