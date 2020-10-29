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Прокуратура просить 10 років позбавлення волі для підозрюваного у смертельній ДТП під Києвом

Прокуратура просить 10 років позбавлення волі для підозрюваного у смертельній ДТП під Києвом

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Прокуратура добивається 10 років позбавлення волі для водія, який у липні цього року вчинив смертельне ДТП на столичному шосе, в результаті якого загинуло чотири члени родини. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, передає УНН.

“У четвер, 29 жовтня 2020 року, Голосіївський районний суд м. Києва завершив розгляд обвинувального акту щодо водія, який вчинив ДТП із чотирма загиблими на Столичному шосе, та видалився до нарадчої кімнати для ухвалення рішення”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що судовий процес у вказаній справі за погодження сторін пройшов по спрощеній процедурі судового слідства.

“У ході дебатів прокурор попросив для обвинуваченого максимальне покарання, передбачене санкцією статті, а саме 10 років позбавлення волі з позбавлення права керувати транспортним засобом строком на 3 роки”, — додали у прокуратурі.

Додається, що на засіданні 29 жовтня 2020 року суд заслухав останнє слово обвинуваченого. “Чоловік повідомив, що повністю визнає свою вину. Після цього суд видалився до нарадчої кімнати”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вирок у справі буде оголошено у понеділок, 2 листопада 2020 року.

Нагадаємо, смертельна автопригода, у якій загинули двоє дітей та двоє дорослих, сталася 12 липня 2020 року на Столичному шосе.

Обвинувачений, перебуваючи за кермом автомобіля “Mercedes-Benz GLE 250D”, допустив зіткнення з автомобілем, що рухався в попутному з ним напрямку, після чого виїхав на смугу зустрічного руху, де протаранив автомобіль “Hyundai Tucson”.

Внаслідок зіткнення постраждала сім’я з 5 осіб, яка їхала в автомобілі “Hyundai Tucson”. Водій та двоє пасажирів (жінка та малолітня дівчинка) померли на місці. Ще двоє хлопчиків були госпіталізовані. Один з них помер в кареті швидкої медичної допомоги по дорозі в лікарню.

Водія “Mercedes-Benz GL 250D” затримали на місці події. Згідно з результатами експертиз, під час ДТП чоловік перебував під дією алкоголю та наркотиків.

Після цієї ДТП Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності більш жорсткої кримінальної відповідальності, можливо навіть до довічного ув’язнення, за водіння в нетверезому стані, що призвело до загибелі людей у результаті дорожньо-транспортної пригоди.

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