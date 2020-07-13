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Водіння у нетверезому стані: Зеленський вимагає посилити відповідальність аж до довічного ув'язнення

Водіння у нетверезому стані: Зеленський вимагає посилити відповідальність аж до довічного ув'язнення

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з Кабінетом міністрів наголосив на необхідності більш жорсткої кримінальної відповідальності за водіння в нетверезому стані, що призвело до загибелі людей у результаті дорожньо-транспортної пригоди. Про це інформує пресслужба Глави держави, передає УНН.

Так, Зеленський вимагає чіткої логістики конкретних і жорстких дій для покращення ситуації з безпекою на дорогах. Президент наголосив, що ситуація на автошляхах залишається вкрай складною.

“Остання аварія, спричинена п’яним водієм 12 липня під Києвом, є доказом цього”, — зазначили у Президент.

Внаслідок ДТП загинуло чотири особи, ще одна дитина перебуває в тяжкому стані.

“Хочу висловити співчуття родині загиблих. Прошу надати всю необхідну допомогу, зокрема для лікування дитини”, — сказав Глава держави.

За словами Президента, загалом за перше півріччя 2020 року на дорогах загинуло майже 1,5 тис. осіб.

“У ДТП в Україні гине більше людей, згідно зі статистикою, ніж на війні. Така кількість може навіть порівнятися з будь-якою епідемією”, — додав Зеленський.

Президент зазначив, що чинні закони, рішення та стратегії нічого не вирішили й радикально не змінили ситуації на дорогах.

“Бездіяльність та безвідповідальність — ці два слова характеризують ставлення влади на всіх рівнях до цієї проблеми... Вчорашнє жахливе ДТП — це прямий наслідок того, що люди не усвідомлюють відповідальності, коли напідпитку сідають за кермо”, — наголосив Глава держави.

За його словами, безпека дорожнього руху має стає пріоритетом номер один для Президента, уряду, очільників ОДА, міських голів та голів ОТГ.

Володимир Зеленський нагадав, що Міністерство внутрішніх справ максимально виступало за підписання закону № 720-IX (законопроект № 3314), за яким відповідальність за водіння напідпитку поверталася зі статусу кримінальних проступків до Кодексу про адміністративні правопорушення. Були аргументи, що кримінальний порядок паралізує роботу, адже процедура документування кримінального проступку є значно складнішою та потребує більше часу.

Тому, на думку Президента, повинен бути знайдений інший підхід. Зокрема, оскільки чинні штрафи не мають відповідного стримувального ефекту для водіїв, що сідають за кермо напідпитку, потрібно збільшити їх у 5-10 разів (якщо порушення правил незначне). У разі, якщо п’яний водій спричинив ДТП, яка призвела до людських жертв, має бути запроваджена більш сувора кримінальна відповідальність.

“Якщо водіння напідпитку спричинило загибель — строк покарання має бути збільшений. Можливо, до довічного ув’язнення. Я — за максимальну криміналізацію цих злочинів. Жорстко й надовго. І з максимальним розголосом... І щоб жоден суд не думав когось “відмазати”, — заявив Президент.

Глава держави зауважив, що чекає всіх посадовців, які відповідають за це питання, зі звітами та конкретними результатами.

Президент також звернувся до Прем’єр-міністра України, щоб протягом тижня були підготовлені реальні пропозиції та сформований дієвий план заходів з підвищення безпеки дорожнього руху.

“І наостанок. Ми з вами не можемо впливати на правоохоронні органи та суди, але ця справа буде на моєму особистому контролі. За нею буде слідкувати, впевнений, вся країна. Ніхто не зрозуміє, якщо ця особа, через яку загинула така кількість людей, якимось чином, через якісь умови чи знайомства, вийде під заставу, на свободу чи на поруки”, — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше сьогодні Зеленський відреагував на ДТП, що сталася на Столичному шосе під Києвом, назвавши її страшним прикладом недбальства і безвідповідальності деяких водіїв.

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