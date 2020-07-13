Вождение в нетрезвом состоянии: Зеленский требует усилить ответственность вплоть до пожизненного заключения

Так, Зеленский требует четкой логистики конкретных и жестких действий для улучшения ситуации с безопасностью на дорогах. Президент подчеркнул, что ситуация на автодорогах остается крайне сложной.

"Последняя авария, вызванная пьяным водителем 12 июля под Киевом, является доказательством этого", - отметили в Президент.

В результате ДТП погибли четыре человека, еще один ребенок находится в тяжелом состоянии.

"Хочу выразить соболезнования семье погибших. Прошу оказать всю необходимую помощь, в частности для лечения ребенка", - сказал глава государства.

По словам Президента, в целом за первое полугодие 2020 года на дорогах погибло почти 1,5 тыс. человек.

"В ДТП в Украине погибает больше людей, согласно статистике, чем на войне. Такое количество может даже сравниться с любой эпидемией", - добавил Зеленский.

Президент отметил, что действующие законы, решения и стратегии ничего не решили и радикально не изменили ситуацию на дорогах.

"Бездействие и безответственность - эти два слова характеризуют отношение власти на всех уровнях к этой проблеме ... Вчерашнее ужасное ДТП - это прямое следствие того, что люди не осознают ответственности, когда навеселе садятся за руль", - подчеркнул глава государства.

По его словам, безопасность дорожного движения должна становится приоритетом номер один для Президента, правительства, руководителей ОГА, городских голов и глав ОТО.

Владимир Зеленский напомнил, что Министерство внутренних дел максимально выступало за подписание закона № 720-IX (законопроект № 3314), по которому ответственность за вождение в нетрезвом возвращалась из статуса уголовных проступков в Кодекс об административных правонарушениях. Были аргументы, уголовный порядок парализует работу, ведь процедура документирования уголовного проступка значительно сложнее и требует больше времени.

Поэтому, по мнению Президента, должен быть найден другой подход. В частности, поскольку действующие штрафы не имеют соответствующего сдерживающего эффекта для водителей, садящихся за руль навеселе, нужно увеличить их в 5-10 раз (если нарушение правил незначительное). В случае, если пьяный водитель спровоцировал ДТП, которое привело к человеческим жертвам, должна быть введена более суровая уголовная ответственность.

"Если вождение в нетрезвом повлекло гибель - срок наказания должен быть увеличен. Возможно, к пожизненному заключению. Я - за максимальную криминализации этих преступлений. Жестко и надолго. И с максимальным оглаской ... И чтобы ни один суд не думал кого-то "отмазать", - заявил Президент.

Глава государства отметил, что ждет всех должностных лиц, которые отвечают за этот вопрос, с отчетами и конкретными результатами.

Президент также обратился к Премьер-министру Украины, чтобы в течение недели были подготовлены реальные предложения и сформирован действенный план мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

"И напоследок. Мы с вами не можем влиять на правоохранительные органы и суды, но это дело будет на моем личном контроле. За ним будет следить, уверен, вся страна. Никто не поймет, если это лицо, из-за которого погибло такое количество людей, каким-то образом, через какие-то условия или знакомства, выйдет под залог, на свободу или на поруки", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее сегодня Зеленский отреагировал на ДТП, которое произошло на Столичном шоссе под Киевом, назвав его страшным примером халатности и безответственности некоторых водителей.