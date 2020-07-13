Страшний приклад безвідповідальності: Зеленський відреагував на смертельну ДТП під Києвом
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відреагував на ДТП, що сталася на Столичному шосе під Києвом, назвавши її страшним прикладом недбальства і безвідповідальності деяких водіїв. Про це він сказав під час селекторної наради, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
“ДТП на Столичному шосе поблизу Києва — останній страшний приклад недбальства й безвідповідальності деяких водіїв. Загинуло двоє дорослих і двоє дітей. За життя ще одного хлопчика борються наші лікарі. І це — не перша аварія, спричинена цим водієм”, — сказав Володимир Зеленський.
Він зазначив, що законодавча відповідальність за такі випадки — це гарантія того, що держава стоїть на захисті безпеки кожної родини й кожного українця.
Нагадаємо, вчора ввечері, орієнтовно за 5 кілометрів від Києва на Старообухівській трасі сталася автомобільна аварія, в якій зіткнулися легковики Hyundai та Mercedes, в результаті чого загинуло четверо осіб.
Також нагадаємо, у парламенті на розгляді законопроект, що посилює відповідальність за смертельні ДТП.