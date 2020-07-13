Парламент розглядає законопроект, що посилює відповідальність за смертельні ДТП - Аваков
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. На розгляді у парламенту перебуває законопроект № 2695 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху”, який посилює відповідальність водіїв за вчинення смертельного ДТП у стані алкогольного сп’яніння. Про це під час селекторної наради сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
“Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що на розгляді в парламенті перебуває законопроект № 2695 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху”, який посилює відповідальність водіїв за вчинення смертельного ДТП у стані алкогольного сп’яніння. Зокрема, законопроект збільшує штрафи за кермування напідпитку, впроваджує штрафи за покидання місця ДТП, а також зменшує поле для маніпуляцій, щоб уникнути відповідальності”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що ухвалення цього законопроекту також сприятиме запобіганню вчинення правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, більш стриманій і виваженій поведінці водіїв на дорогах і, як наслідок, приведе до зменшення кількості ДТП.
Зазначається, що терміновість ухвалення цього законопроекту викликана кількістю порушень і тяжких ДТП, спричинених водіями у стані алкогольного сп'яніння, та легкістю уникнення ними відповідальності.
“ДТП на Столичному шосе поблизу Києва – останній страшний приклад недбальства й безвідповідальності деяких водіїв. Загинуло двоє дорослих і двоє дітей. За життя ще одного хлопчика борються наші лікарі. І це – не перша аварія, спричинена цим водієм. Цей законопроект надзвичайно важливий. Законодавча відповідальність за такі випадки – це гарантія того, що держава стоїть на захисті безпеки кожної родини й кожного українця”, – сказав Президент України Володимир Зеленський.
Нагадаємо, вчора ввечері, орієнтовно за 5 кілометрів від Києва на Старообухівській трасі сталася автомобільна аварія, в якій зіткнулися легковики Hyundai та Mercedes, в результаті чого загинуло четверо осіб.