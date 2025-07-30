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Нью-Йорк Таймс

Производителям дронов и РЭБ разрешили включать расходы на кредиты в цену госконтрактов

Киев • УНН

 • 738 просмотра

Правительство Украины разрешило производителям дронов и РЭБ включать расходы на кредиты в цену госконтрактов. Это позволит включать до 10% от себестоимости продукции.

Производителям дронов и РЭБ разрешили включать расходы на кредиты в цену госконтрактов

Правительство предоставило возможность производителям дронов и РЭБ включать расходы на кредиты в цену госконтрактов, а именно до 10% от себестоимости, сообщила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко, пишет УНН.

Детали

"Поддерживаем увеличение производства собственного оружия. По запросу производителей дронов и РЭБ, правительство предоставило возможность включать расходы на кредиты в цену госконтрактов - до 10% от себестоимости", - сообщила Свириденко в Telegram.

Также министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство "разрешило производителям дронов и РЭБ включать проценты по кредитам в себестоимость продукции". "При этом установлено разумное ограничение. Расходы по кредитам не более 10% себестоимости", - написал глава Минобороны.

Шмыгаль пояснил, что этот новый финансовый механизм позволит украинским производителям создавать оружие и технологии больше, быстрее и эффективнее.

Премьер отметила, что эти меры помогут оборонным предприятиям развиваться и уменьшат финансовое давление на них.

Зеленский подписал закон о государственно-частном партнерстве: должно помочь совместному производству оружия30.07.25, 10:58 • 1922 просмотра

Павел Зинченко

ВойнаЭкономикаполитика
Юлия Свириденко
Украина
Денис Шмыгаль