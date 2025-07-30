Производителям дронов и РЭБ разрешили включать расходы на кредиты в цену госконтрактов
Киев • УНН
Правительство Украины разрешило производителям дронов и РЭБ включать расходы на кредиты в цену госконтрактов. Это позволит включать до 10% от себестоимости продукции.
Правительство предоставило возможность производителям дронов и РЭБ включать расходы на кредиты в цену госконтрактов, а именно до 10% от себестоимости, сообщила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко, пишет УНН.
Детали
"Поддерживаем увеличение производства собственного оружия. По запросу производителей дронов и РЭБ, правительство предоставило возможность включать расходы на кредиты в цену госконтрактов - до 10% от себестоимости", - сообщила Свириденко в Telegram.
Также министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство "разрешило производителям дронов и РЭБ включать проценты по кредитам в себестоимость продукции". "При этом установлено разумное ограничение. Расходы по кредитам не более 10% себестоимости", - написал глава Минобороны.
Шмыгаль пояснил, что этот новый финансовый механизм позволит украинским производителям создавать оружие и технологии больше, быстрее и эффективнее.
Премьер отметила, что эти меры помогут оборонным предприятиям развиваться и уменьшат финансовое давление на них.
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