Виробникам дронів та РЕБ дозволили включати витрати на кредити в ціну держконтрактів
Київ • УНН
Уряд України дозволив виробникам дронів та РЕБ включати витрати на кредити в ціну держконтрактів. Це дозволить включати до 10% від собівартості продукції.
Уряд надав можливість виробникам дронів та РЕБ включати витрати на кредити в ціну держконтрактів, а саме до 10% від собівартості, повідомила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, пише УНН.
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"Підтримуємо збільшення виробництва власної зброї. На запит виробників дронів і РЕБ, уряд надав можливість включати витрати на кредити в ціну держконтрактів - до 10% від собівартості", - повідомила Свириденко у Telegram.
Також міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що уряд "дозволив виробникам дронів та РЕБ включати відсотки за кредитами до собівартості продукції". "При цьому встановлено розумне обмеження. Витрати за кредитами не більше 10% собівартості", - написав очільник Міноборони.
Шмигаль пояснив, що цей новий фінансовий механізм дасть змогу українським виробникам створювати зброю та технології більше, швидше та ефективніше.
Прем'єрка зазначила, що ці заходи допоможуть оборонним підприємствам розвиватися і зменшать фінансовий тиск на них.
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