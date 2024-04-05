Производители БпЛА Украины и Эстонии будут сотрудничать - Минобороны

После Эстонского оборонного форума, который состоялся в Киеве, в Министерстве обороны Украины сообщили, что украинские и эстонские производители БПЛА будут сотрудничать. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, пишет УНН.

Детали

В Киеве состоялся Эстонский оборонный форум, в котором приняли участие заместитель министра обороны Эстонии Тийна Удеберг, заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, а также более 30 эстонских и украинских производителей дронов.

Эстония является нашим другом и хорошим примером в цифровизации государства и государственных услуг. Сейчас Украине также есть чем поделиться - нашими инновационными разработками беспилотников. Мы уверены, что большую советскую армию можно победить только благодаря объединению ресурсов и технологий, - сказала заместитель Министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

Отмечается, что Эстония является участником Коалиции дронов и IT-коалиции. В рамках IT-коалиции эстонские партнеры выделили 500 000 евро.

Напомним

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи с Президентом Эстонии Аларом Карисом в Таллинне обсудил возможность создания совместных оборонных предприятий.

