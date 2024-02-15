Производитель нефтедобывающего оборудования Weatherford внесен в список спонсоров войны

Эксклюзив
На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
  •  68801 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

Эксклюзив
Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  163054 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  197521 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  169867 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

Эксклюзив
Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  168607 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  194439 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

Эксклюзив
ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  237987 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Эксклюзив
Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  242493 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

Эксклюзив
Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  227862 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

Эксклюзив
Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  326454 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Производитель нефтедобывающего оборудования Weatherford внесен в список спонсоров войны

Производитель нефтедобывающего оборудования Weatherford внесен в список спонсоров войны

Киев  •  УНН

15 февраль 2024, 14:43  •  7024 просмотра

Read in English

Ирландско-американский производитель нефтепромыслового оборудования Weatherford International был внесен в список международных спонсоров войны в Украине за продолжение деятельности в рф и уплату налогов, которые поддерживают российское правительство и армию.

Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло ирландско-американскую компанию Weatherford International в список международных спонсоров войны за сотрудничество с россией. Об этом сообщает пресс-служба НАПК, пишет УНН.

Нефтедобывающая сфера остается стратегически важной для россии, потому что позволяет рф использовать энергоносители как оружие и влиять на другие государства. Хотя на россию наложены санкции в этой сфере, ирландско-американская компания Weatherford International продолжает работать в рф, платить там налоги на миллионы долларов США и обеспечивать технологические возможности страны-агрессора в нефтяной отрасли. Это стало основанием для внесения компании в перечень международных спонсоров войны,

- говорится в сообщении.

Детали

Weatherford International специализируется на производстве и поставке нефтедобывающего оборудования и предоставлении сервисных услуг нефтегазовым предприятиям. Она работает в россии 16 лет, создала там более 2,5 тыс. рабочих мест и содержит на территории рф сервисные предприятия, базы и предприятия машиностроения. 

В РФ Weatherford представлена через ООО "Везерфорд Холдингз (Рус)", ООО "Везерфорд" и ООО "Везерфорт Бизнес Сервис". В 2022 году они вместе уплатили налогов в бюджет агрессора на более 15 млн долл. США. 

Среди партнеров Weatherford в рф есть и печально известная нефтяная компания "Роснефть", которая остается основным заказчиком ее услуг. 

Дополнение

Компания также продолжает быть активным участником импортно-экспортных операций с рф. В период с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года, она импортировала товаров в россию на почти 1,5 млн долл. США. Среди них: материалы и запчасти для нефтегазовой промышленности (фитинги, клапаны, валы, прокладки, пластмассовые изделия, подшипники).

Weatherford имеет четкое намерение продолжать выполнять действующие контракты и заключать новые договоры с заказчиками в россии.

В своей отчетности Weatherford пообещала выполнять договорные обязательства с учетом международных санкций. Компания успешно перестроила каналы поставки оборудования после наложения цивилизованным миром санкций на рф, заменив поставщиков на российских или на другие иностранные компании.

Как отметили в НАПК, это демонстрирует не только экономическую и технологическую поддержку агрессора компанией, но и идеологическую.

Напомним

Украина отказалась изъять австрийский Raiffeisen Bank из списка компаний-спонсоров войны, поскольку Киев сомневается в том, что банк действительно планирует покинуть россию.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВойнаЭкономика
natsionalnoe-antikorruptsionnoe-byuro-ukrainiНациональное антикоррупционное бюро Украины
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
Виробника нафтовидобувного обладнання Weatherford внесено до списку спонсорів війни
Oil production equipment manufacturer Weatherford is included in the list of war sponsors
Новости по теме

Производитель нефтедобывающего оборудования Weatherford внесен в список спонсоров войны

Ирландско-американский производитель нефтепромыслового оборудования Weatherford International был внесен в список международных спонсоров войны в Украине за продолжение деятельности в рф и уплату налогов, которые поддерживают российское правительство и армию.

Война •   •  7024 просмотра
Производитель нефтедобывающего оборудования Weatherford внесен в список спонсоров войны

Украина увеличила ежедневную добычу газа благодаря восстановлению старой скважины

Украина увеличила суточную добычу газа, восстановив старую скважину, которая теперь добывает более 340 000 кубометров газа в сутки.

Экономика •   •  4831 просмотра
Украина увеличила ежедневную добычу газа благодаря восстановлению старой скважины

На Волыни изъяли партию наркотиков на миллион гривен

Правоохранители изъяли наркотики на миллион гривен и задержали организатора наркогруппировки и трех его сообщников.

Криминал и ЧП •   •  5464 просмотра
На Волыни изъяли партию наркотиков на миллион гривен

Получение 55 тыс. долларов взятки: должностному лицу налоговой с Харьковщины сообщили о подозрении

Должностному лицу Государственной налоговой службы в Харьковской области сообщено о подозрении в подстрекательстве к даче взятки и вымогательстве неправомерной выгоды в размере 55 000 долларов от представителя юридического лица.

Криминал и ЧП •   •  5175 просмотра
Получение 55 тыс. долларов взятки: должностному лицу налоговой с Харьковщины сообщили о подозрении

Эминем станет сопродюсером документального фильма о культуре суперфанатов

Эминем выступит сопродюсером документального фильма "Stans" о суперфанах, который исследует отношения между артистами и их самыми преданными поклонниками на примере его культовой песни 2000 года и его собственных фанатов.

Культура •   •  6003 просмотра
Эминем станет сопродюсером документального фильма о культуре суперфанатов

В 2024 году на выборы в 50 странах придут более 2 миллиардов человек

В 2024 году выборы состоятся в более чем 50 странах, поэтому в этом году более 2 миллиардов избирателей будут выбирать свои правительства. В частности крупные выборы планируются в Индии, Европейском Союзе, россии, Иране и Соединенных Штатах.

Политика •   •  7532 просмотра
В 2024 году на выборы в 50 странах придут более 2 миллиардов человек

Три человека пострадали в результате утренней атаки рф на Хмельницкую область - ОВА

Три человека пострадали в Хмельницкой области Украины после того, как российские войска совершили ракетный обстрел, который повредил инфраструктуру и жилые дома.

Война •   •  9574 просмотра
Три человека пострадали в результате утренней атаки рф на Хмельницкую область - ОВА

Греция хочет играть активную роль в восстановлении Украины - глава МЗС страны

Греция хочет активно участвовать в восстановлении Украины и внести значительный вклад.

Война •   •  11934 просмотра
Греция хочет играть активную роль в восстановлении Украины - глава МЗС страны

На оккупированных территориях Донетчины обостряется гуманитарный кризис

Гуманитарный кризис на оккупированных территориях Донецкой области обостряется из-за высокого уровня безработицы, дефицита лекарств и товаров первой необходимости, перебоев с электро- и газоснабжением.

Война •   •  9990 просмотра
На оккупированных территориях Донетчины обостряется гуманитарный кризис

Экспорт украинского зерна в прошлом году вырос на 16%, больше всего импортировали Испания, Китай и Румыния - анализ

Украинский экспорт зерна вырос на 16% в 2023 году до 44,8 млн тонн, при этом ЕС остается главным направлением для экспорта.

Экономика •   •  9349 просмотра
Экспорт украинского зерна в прошлом году вырос на 16%, больше всего импортировали Испания, Китай и Румыния - анализ