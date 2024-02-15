Производитель нефтедобывающего оборудования Weatherford внесен в список спонсоров войны

Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло ирландско-американскую компанию Weatherford International в список международных спонсоров войны за сотрудничество с россией. Об этом сообщает пресс-служба НАПК, пишет УНН.

Нефтедобывающая сфера остается стратегически важной для россии, потому что позволяет рф использовать энергоносители как оружие и влиять на другие государства. Хотя на россию наложены санкции в этой сфере, ирландско-американская компания Weatherford International продолжает работать в рф, платить там налоги на миллионы долларов США и обеспечивать технологические возможности страны-агрессора в нефтяной отрасли. Это стало основанием для внесения компании в перечень международных спонсоров войны, - говорится в сообщении.

Детали

Weatherford International специализируется на производстве и поставке нефтедобывающего оборудования и предоставлении сервисных услуг нефтегазовым предприятиям. Она работает в россии 16 лет, создала там более 2,5 тыс. рабочих мест и содержит на территории рф сервисные предприятия, базы и предприятия машиностроения.

В РФ Weatherford представлена через ООО "Везерфорд Холдингз (Рус)", ООО "Везерфорд" и ООО "Везерфорт Бизнес Сервис". В 2022 году они вместе уплатили налогов в бюджет агрессора на более 15 млн долл. США.

Среди партнеров Weatherford в рф есть и печально известная нефтяная компания "Роснефть", которая остается основным заказчиком ее услуг.

Дополнение

Компания также продолжает быть активным участником импортно-экспортных операций с рф. В период с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года, она импортировала товаров в россию на почти 1,5 млн долл. США. Среди них: материалы и запчасти для нефтегазовой промышленности (фитинги, клапаны, валы, прокладки, пластмассовые изделия, подшипники).

Weatherford имеет четкое намерение продолжать выполнять действующие контракты и заключать новые договоры с заказчиками в россии.

В своей отчетности Weatherford пообещала выполнять договорные обязательства с учетом международных санкций. Компания успешно перестроила каналы поставки оборудования после наложения цивилизованным миром санкций на рф, заменив поставщиков на российских или на другие иностранные компании.

Как отметили в НАПК, это демонстрирует не только экономическую и технологическую поддержку агрессора компанией, но и идеологическую.

Напомним

Украина отказалась изъять австрийский Raiffeisen Bank из списка компаний-спонсоров войны, поскольку Киев сомневается в том, что банк действительно планирует покинуть россию.