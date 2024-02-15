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Виробника нафтовидобувного обладнання Weatherford внесено до списку спонсорів війни

Виробника нафтовидобувного обладнання Weatherford внесено до списку спонсорів війни

Київ • УНН

 • 26559 перегляди

Ірландсько-американський виробник нафтопромислового обладнання Weatherford International був внесений до списку міжнародних спонсорів війни в Україні за продовження діяльності у рф та сплату податків, які підтримують російський уряд та армію.

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло ірландсько-американську компанію Weatherford International до списку міжнародних спонсорів війни за співпрацю з росією. Про це повідомляє пресслужба НАЗК, пише УНН.

Нафтовидобувна сфера залишається стратегічно важливою для росії, бо дозволяє рф використовувати енергоносії як зброю та впливати на інші держави. Хоч на росію накладені санкції у цій сфері, ірландсько-американська компанія Weatherford International продовжує працювати в рф, сплачувати там податки на мільйони доларів США та забезпечувати технологічні спроможності країни-агресора у нафтовій галузі. Це стало підставою для внесення компанії до переліку міжнародних спонсорів війни,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Weatherford International спеціалізується на виробництві та постачанні нафтовидобувного обладнання та наданні сервісних послуг нафтогазовим підприємствам. Вона працює в росії 16 років, створила там понад 2,5 тис. робочих місць та утримує на території рф сервісні підприємства, бази та підприємства машинобудування. 

У рф Weatherford представлена через ТОВ "Везерфорд Холдингз (Рус)", ТОВ "Везерфорд" та ТОВ "Везерфорт Бизнес Сервис". У 2022 році вони разом сплатили податків до бюджету агресора на понад 15 млн дол. США. 

Серед партнерів Weatherford у рф є і сумнозвісна нафтова компанія "Роснефть", яка залишається основним замовником її послуг. 

Доповнення

Компанія також продовжує бути активним учасником імпортно-експортних операцій з рф. У період з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2023 року, вона імпортувала товарів в росію на майже 1,5 млн дол. США. Серед них: матеріали та запчастини для нафтогазової промисловості (фітінги, клапани, вали, прокладки, пластмасові вироби, підшипники).

Weatherford має чіткий намір продовжувати виконувати чинні контракти та укладати нові договори із замовниками в росії.

У своїй звітності Weatherford пообіцяла виконувати договірні зобов'язання з урахуванням міжнародних санкцій. Компанія успішно перебудувала канали постачання обладнання після накладення цивілізованим світом санкцій на рф, замінивши постачальників на російських або на інші іноземні компанії.

Як зазначили у НАЗК, це демонструє не тільки економічну та технологічну підтримку агресора компанією, але й ідеологічну.

Нагадаємо

Україна відмовилася вилучити австрійський Raiffeisen Bank зі списку компаній-спонсорів війни, оскільки Київ сумнівається в тому, що банк дійсно планує покинути росію.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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