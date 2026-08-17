Произошло более 210 боевых столкновений, враг запустил 6,1 тыс. дронов — Генштаб о ситуации на фронте

В общей сложности с начала этих суток на фронте произошло 211 боевых столкновений. Враг запустил 6,1 тыс. дронов и сбросил 212 управляемых авиационных бомб, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Агрессор нанес 64 авиационных удара с применением 212 управляемых авиационных бомб, задействовал для ударов 6170 дронов-камикадзе и осуществил 2034 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло восемь боестолкновений, враг нанес два авиаудара, сбросил девять авиабомб, осуществил 43 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в частности семь — из реактивных систем залпового огня.

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска и в направлении населенных пунктов Бочковое и Волоховка. Два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении произошло пять атак врага в направлении Радьковки и Петропавловки.

Одну попытку захватчиков продвинуться отбили на Лиманском направлении в районе населенного пункта Заречное.

На Славянском направлении Силы обороны остановили 12 попыток захватчиков продвинуться вперед в районах населенных пунктов Резниковка, Кривая Лука, Закитное и в направлении Рай-Александровки и Николаевки. Еще четыре боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении российские захватчики осуществили два наступательных действия в районе Миньковки.

На Константиновском направлении Силы обороны отбивали 23 вражеских штурма в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Новоселовка, Софиевка и в направлении населенных пунктов Вольное, Кучеров Яр, Новопавловка. Три боестолкновения продолжаются.

Двадцать семь атак осуществил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Котлино, Удачное, Молодецкое и в направлении населенных пунктов Новый Донбасс, Ганнивка, Шевченко, Белицкое, Новогришино, Мирное, Васильевка, Сергеевка. Одно боестолкновение продолжается.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидирован 41 оккупант, 16 — ранены; уничтожены одна единица автомобильной техники, одна артиллерийская система, два склада боеприпасов и 26 укрытий личного состава противника. Повреждены четыре единицы автомобильной техники, пять артиллерийских систем, 16 пунктов управления БПЛА, а также 104 укрытия личного состава противника. Уничтожены или подавлены 400 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении враг осуществил одну атаку в направлении Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбивали семь вражеских атак в направлении населенных пунктов Ровное, Воздвижевка, Цветковое и в районе Железнодорожного. Одно боестолкновение продолжается.

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в направлении Приморского и в районе Плавней.

На Приднепровском направлении наши защитники отбили одно наступательное действие российских захватчиков.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

рф за сутки потеряла 1440 военнослужащих и 2801 единицу техники и вооружения