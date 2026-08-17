Відбулось понад 210 бойових зіткнень, ворог запустив 6,1 тис. дронів - Генштаб про ситуацію на фронті

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 211 бойових зіткнень. Ворог запустив 6,1 тис. дронів та скинув 212 керованих авіаційних бомб, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Агресор здійснив 64 авіаційні удари із застосуванням 212 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6170 дронів-камікадзе та здійснив 2034 обстріли позицій наших військ та населених пунктів - йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби відбулося вісім боєзіткнень, ворог завдав двох авіаударів, скинув дев’ять авіабомб, здійснив 43 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема сім з реактивних систем залпового вогню.

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська та в бік населених пунктів Бочкове й Волохівка. Два боєзіткнення досі тривають.

На Куп’янському напрямку відбулось п’ять атак ворога у бік Радьківки та Петропавлівки.

Одну спробу загарбників просунутися відбили на Лиманському напрямку в районі населеного пункту Зарічне.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили 12 спроб загарбників йти вперед у районах населених пунктів Різниківка, Крива Лука, Закітне та в бік Рай-Олександрівки й Миколаївки. Ще чотири боєзіткнення досі тривають.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили дві наступальні дії в районі Міньківки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 23 ворожі штурми у районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Новоселівка, Софіївка та у бік населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Новопавлівка. Три боєзіткнення тривають.

Двадцять сім атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Котлине, Удачне, Молодецьке та в бік населених пунктів Новий Донбас, Ганнівка, Шевченко, Білицьке, Новогришине, Мирне, Василівка, Сергіївка. Одне боєзіткнення досі триває.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 41 окупант, 16 - поранено; знищено одну одиницю автомобільної техніки, одну артилерійську систему, два склади боєприпасів та 26 укриттів особового складу противника. Пошкоджено чотири одиниці автомобільної техніки, п’ять артилерійських систем, 16 пунктів управління БпЛА, а також 104 укриття особового складу противника. Знищено або подавлено 400 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог здійснив одну атаку у бік Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали сім ворожих атак у бік населених пунктів Рівне, Воздвижівка, Цвіткове та в районі Залізничного. Одне боєзіткнення досі триває.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у напрямку Приморського та в районі Плавнів.

На Придніпровському напрямку нашими захисниками відбито одну наступальну дію російських загарбників.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося, резюмували у Генштабі.

рф за добу втратила 1440 військових і 2801 одиницю техніки та озброєння