Відбулось понад 210 бойових зіткнень, ворог запустив 6,1 тис. дронів - Генштаб про ситуацію на фронті

$44.710.0151.710.15
ukenru
17:22 • 12319 перегляди
У Раду надійшла Програма дій уряду, нардепи розглянуть її найближчим часом
16:29 • 15691 перегляди
Найближчим часом відбудеться РНБО по ситуації на дорогах, готується посилення відповідальності для водіїв - Зеленський
Ексклюзив
16:23 • 13130 перегляди
росія з початку війни знищила 14 стадіонів в УкраїніPhotoVideo
15:24 • 20540 перегляди
Запис до першого класу: які документи потрібні та що робити, якщо місць немає
Ексклюзив
17 серпня, 13:18 • 20028 перегляди
ДТП у Києві влаштували “смотрящій” за Лук'янівським СІЗО Островський та директор департаменту розвитку футболу УАФ ГороднюкVideo
17 серпня, 12:51 • 16934 перегляди
Катастрофа Су-24М на Хмельниччині: фахівці розшифрували бортовий реєстратор, причиною пошкодження літака міг стати птах
17 серпня, 12:21 • 27846 перегляди
Тиск на суд: де проходить межа між правом на захист і втручанням у правосуддя
Ексклюзив
17 серпня, 11:06 • 31782 перегляди
У Мінфіні пояснили, як має оподатковуватися авіаційний лізинг, через який БЕБ відкрило кримінальні справи
17 серпня, 09:35 • 18973 перегляди
Два цехи знищено, чотири пошкоджено - Генштаб підтвердив результати ураження на комбінаті російського ВПКPhoto
Ексклюзив
17 серпня, 09:18 • 16854 перегляди
Як підготувати дитину до школи: психологиня назвала навички, важливіші за читання і рахунок
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+23°
0м/с
54%
741мм
Популярнi новини
Потужний експорт допоміг Geely наростити прибуток за квартал на третину17 серпня, 10:32 • 8668 перегляди
У Франції розбився літак повітряних сил, екіпаж травмовано17 серпня, 10:40 • 9780 перегляди
Сили оборони уразили базу дронів та станцію "Оріон" окупантів у Криму - Генштаб17 серпня, 10:53 • 11519 перегляди
Молдова заявила про падіння рівня води у Дністровському водосховищі до історичного мінімуму17 серпня, 13:19 • 5380 перегляди
Стали відомі подробиці та попередня причина смерті Гайден Панеттьєрі15:09 • 11962 перегляди
Публікації
Запис до першого класу: які документи потрібні та що робити, якщо місць немає15:24 • 20542 перегляди
Тиск на суд: де проходить межа між правом на захист і втручанням у правосуддя17 серпня, 12:21 • 27848 перегляди
У Мінфіні пояснили, як має оподатковуватися авіаційний лізинг, через який БЕБ відкрило кримінальні справи
Ексклюзив
17 серпня, 11:06 • 31784 перегляди
Україна вивела з ладу 7 із 10 найбільших логістичних центрів Wildberries: чи є в росії можливість врятувати маркетплейс?16 серпня, 14:39 • 78049 перегляди
Хто опиниться в епіцентр подій, а кого захоплять почуття? Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 серпня
Ексклюзив
16 серпня, 12:57 • 75560 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ігор Клименко
Блогери
Музикант
Актуальні місця
Україна
Іспанія
Одеса
Херсонська область
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
Vogue показав кадри з весілля Роналду та РодрігесPhotoVideo17 серпня, 08:09 • 31465 перегляди
Роналду та Джорджина Родрігес пояснили, чому зіграли весілля у вітальні свого будинку17 серпня, 01:05 • 40467 перегляди
Кортні Лав розповіла, що лікарі прогнозували їй смерть у 2019 році16 серпня, 23:00 • 39315 перегляди
Marvel представила трейлер нових "Месників"Video15 серпня, 06:00 • 68477 перегляди
Ві з BTS розповів про втрату слуху на одне вухо13 серпня, 07:24 • 105259 перегляди
Актуальне
The Guardian
«Калібр» (сімейство ракет)
Bild
Су-24
Fox News

Відбулось понад 210 бойових зіткнень, ворог запустив 6,1 тис. дронів - Генштаб про ситуацію на фронті

Київ • УНН

 • 184 перегляди

За добу на фронті відбулося 211 бойових зіткнень. Ворог здійснив 64 авіаудари, застосувавши 212 КАБів та 6170 дронів-камікадзе.

Відбулось понад 210 бойових зіткнень, ворог запустив 6,1 тис. дронів - Генштаб про ситуацію на фронті

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 211 бойових зіткнень. Ворог запустив 6,1 тис. дронів та скинув 212 керованих авіаційних бомб, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Агресор здійснив 64 авіаційні удари із застосуванням 212 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6170 дронів-камікадзе та здійснив 2034 обстріли позицій наших військ та населених пунктів 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби відбулося вісім боєзіткнень, ворог завдав двох авіаударів, скинув дев’ять авіабомб,  здійснив 43 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема сім з реактивних систем залпового вогню.

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська та в бік населених пунктів Бочкове й Волохівка. Два боєзіткнення досі тривають.

На Куп’янському напрямку відбулось п’ять атак ворога у бік Радьківки та Петропавлівки. 

Одну спробу загарбників просунутися відбили на Лиманському напрямку в районі населеного пункту Зарічне. 

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили 12 спроб загарбників йти вперед у районах населених пунктів Різниківка, Крива Лука, Закітне та в бік Рай-Олександрівки й Миколаївки. Ще чотири боєзіткнення досі тривають.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили дві наступальні дії в районі Міньківки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 23 ворожі штурми у районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Новоселівка, Софіївка та у бік населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Новопавлівка. Три боєзіткнення тривають.

Двадцять сім атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Котлине, Удачне, Молодецьке та в бік населених пунктів Новий Донбас, Ганнівка, Шевченко, Білицьке, Новогришине, Мирне, Василівка, Сергіївка. Одне боєзіткнення досі триває.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 41 окупант, 16 - поранено; знищено одну одиницю автомобільної техніки, одну артилерійську систему, два склади боєприпасів та 26 укриттів особового складу противника. Пошкоджено чотири одиниці автомобільної техніки, п’ять артилерійських систем, 16 пунктів управління БпЛА, а також 104 укриття особового складу противника. Знищено або подавлено 400 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог здійснив одну атаку у бік Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали сім ворожих атак у бік населених пунктів Рівне, Воздвижівка, Цвіткове та в районі Залізничного. Одне боєзіткнення досі триває.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у напрямку Приморського та в районі Плавнів.

На Придніпровському напрямку нашими захисниками відбито одну наступальну дію російських загарбників.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося, резюмували у Генштабі.

рф за добу втратила 1440 військових і 2801 одиницю техніки та озброєння17.08.26, 07:12 • 3824 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Війна в Україні