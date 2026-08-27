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Произошло 206 боевых столкновений, враг запустил 6,5 тыс. дронов — Генштаб о ситуации на фронте

Киев • УНН

 • 894 просмотра

Россия нанесла 61 авиаудар, запустила 6538 дронов и сбросила 188 КАБов. Наиболее активно враг штурмовал Покровское и Константиновское направления.

Произошло 206 боевых столкновений, враг запустил 6,5 тыс. дронов — Генштаб о ситуации на фронте

Всего с начала этих суток на фронте произошло 206 боевых столкновений. Враг запустил 6,5 тыс. дронов и сбросил 188 управляемых авиационных бомб, активно действует на Покровском и Константиновском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Агрессор нанес 61 авиационный удар с применением 188 управляемых авиационных бомб, задействовал для ударов 6538 дронов-камикадзе и осуществил 2385 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов 

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток противник атаковал дважды, осуществил 40 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, два из которых — с применением РСЗО. 

На Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз атаковал позиции наших подразделений в направлении населенных пунктов Казачья Лопань, Гоптовка, Графское, Рубежное, Старица, Долгенькое, Радьковка, Охримовка и Чугуновка. Три штурмовых действия противника продолжаются.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. 

Восемь попыток захватчиков продвинуться отражали на Лиманском направлении в районах населенных пунктов Новый Мир, Новоселовка и вблизи Лимана. Две из этих атак продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны остановили три попытки захватчиков продвинуться вперед в районах населенных пунктов Кривая Лука и Рай-Александровка. 

На Краматорском направлении российские захватчики штурмовых действий не проводили.

На Константиновском направлении Силы обороны отражали 23 вражеских штурма в районах населенных пунктов Константиновка, Иллиновка, Новоселовка, Русин Яр, Новопавловка, Софиевка и Кучеров Яр. Три боевых столкновения еще продолжаются.

Тридцать шесть атак осуществил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в направлении населенных пунктов Белицкое, Доброполье, Ганновка, Черниговка, Светлое, Васильевка, Сергеевка и в районах Молодецкого, Новоподгороднего, Котлиного, Удачного, Новопавловки. Одна атака продолжается. 

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидированы 42 оккупанта, 24 — ранены; уничтожены четыре единицы автомобильной техники, два специальных средства и 38 укрытий личного состава противника. Повреждены четыре орудия, единица автомобильной техники, три пункта управления БПЛА и 68 укрытий личного состава противника. Уничтожены или подавлены 236 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении враг осуществил две атаки в направлении Мирного и Рыбного.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили три вражеские атаки в направлении населенных пунктов Воздвижевка и Красный Криничек.

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в районе Малой Токмачки и Новоданиловки. Бой продолжается.

На Приднепровском направлении враг один раз пытался улучшить свои позиции.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

На фронте за сутки произошло 229 боестолкновений - Генштаб ВСУ27.08.26, 09:37 • 3802 просмотра

Антонина Туманова

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