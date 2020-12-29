Программой "Доступные лекарства" воспользовались уже более 2,5 млн украинцев - правительство

"Сегодня программой "Доступные лекарства" воспользовались 2 миллиона 530 тысяч пациентов. НСЗУ заключила договоры с более 1200 аптечными учреждениями на работу по программе "Доступные лекарства". Это - почти 9 тысяч аптек по всей стране. 20% из которых находятся в селах и пгт" , - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что электронный сервис - эМалятко во время пандемии COVID-19 помогает родителям новорожденного ребенка уменьшить количество визитов в различные учреждения.

"А значит минимизирует их риски подхватить вирус в общественных местах. Точкой входа в сервис является медицинское заключение о рождении ребенка. В настоящее время медицинские заключения формируют в 361 учреждении здравоохранения. В электронной системе здравоохранения создано более 46 тысяч медицинских заключений о рождении", - говорится в сообщении.

Напомним, ВР поддержала изменения в закон о закупке лекарств за государственный счет.



Как сообщалось, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что украинские больницы теперь могут закупать лекарства для лечения COVID-19, которые не включены в национальный перечень лекарственных средств.



