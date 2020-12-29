Програмою "Доступні ліки" скористалися вже понад 2,5 млн українців - уряд

"Сьогодні програмою “Доступні ліки” скористалися 2 мільйони 530 тисяч пацієнтів. НСЗУ уклала договори з понад 1200 аптечними закладами на роботу за програмою "Доступні ліки". Це - майже 9000 аптек по всій країні. 20% з яких знаходяться в селах та смт", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, повідомляється,що електронний сервіс – єМалятко під час пандемії COVID-19 допомагає батькам новонародженої дитини зменшити кількість візитів в різні установи.

"А отже мінімізує їх ризики підхопити вірус у громадських місцях. Точкою входу до сервісу є медичний висновок про народження дитини. На сьогодні медичні висновки формують у 361 закладі охорони здоров’я. В електронній системі охорони здоров’я створено понад 46 тисяч медичних висновків про народження", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, ВР підтримала зміни до закону щодо закупівлі ліків за державний кошт.



Як повідомлялося, міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що українські лікарні тепер можуть закуповувати ліки для лікування COVID-19, які не включені до національного переліку лікарських засобів.



