ВР підтримала зміни до закону щодо закупівлі ліків за державний кошт

Проектом закону, який підтримали в цілому 282 народних депутати, пропонується відтермінувати введення в дію ч. 10 ст. 10 Закону України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” до 1 січня 2022 року з метою розробки та запровадження удосконаленого механізму забезпечення пацієнтів лікарськими засобами, що підлягають закупівлі за кошти державного бюджету.

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Згідно з зазначеними положеннями визначено, що оплаті за рахунок коштів державного бюджету підлягають лікарські засоби, які включені до Національного переліку основних лікарських засобів, затвердженого постановою уряду, та програми медичних гарантій.

Нагадаємо, раніше 18 грудня Рада проголосувала за законопроект щодо пільг та підвищення оплати праці професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров’я.