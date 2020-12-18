Рада підтримала "ковідні" доплати вірусологам та біохімікам
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Верховна Рада на пленарному засіданні у п’ятницю ухвалила у другому читанні законопроект №4464 щодо пільг та підвищення оплати праці професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють у системі охорони здоров'я. Відповідне рішення підтримали 283 народних депутати. Відповідне рішення підтримали 283 народних депутати, повідомляє кореспондент УНН.
Проект закону передбачає можливість надання біологам, мікробіологам, вірусологам, біохімікам, які задіяні у тестуваннях на СOVID-19, "ковідних" доплат та надання соціальних гарантій.
Зокрема, документом пропонується:
▪️ забезпечення фахівців обов'язковим страхуванням за рахунок власника закладу охорони здоров'я;
▪️ пільгові умови пенсійного забезпечення;
▪️ пільгове надання житла та забезпечення телефоном тощо.
Зазначимо, цього тижня Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендував Верховної Раду України підтримати законопроект № 4464 щодо призначення "ковідних" доплат та надання соціальних гарантій біологам, мікробіологам, вірусологам, біохімікам, які залучені у тестуваннях коронавірусної інфекції СOVID-19.