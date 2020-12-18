Рада підтримала "ковідні" доплати вірусологам та біохімікам

Проект закону передбачає можливість надання біологам, мікробіологам, вірусологам, біохімікам, які задіяні у тестуваннях на СOVID-19, "ковідних" доплат та надання соціальних гарантій.

Зокрема, документом пропонується:

▪️ забезпечення фахівців обов'язковим страхуванням за рахунок власника закладу охорони здоров'я;

▪️ пільгові умови пенсійного забезпечення;

▪️ пільгове надання житла та забезпечення телефоном тощо.

Зазначимо, цього тижня Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендував Верховної Раду України підтримати законопроект № 4464 щодо призначення "ковідних" доплат та надання соціальних гарантій біологам, мікробіологам, вірусологам, біохімікам, які залучені у тестуваннях коронавірусної інфекції СOVID-19.