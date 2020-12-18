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Рада підтримала "ковідні" доплати вірусологам та біохімікам

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Верховна Рада на пленарному засіданні у п’ятницю ухвалила у другому читанні законопроект №4464 щодо пільг та підвищення оплати праці професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють у системі охорони здоров'я. Відповідне рішення підтримали 283 народних депутати. Відповідне рішення підтримали 283 народних депутати, повідомляє кореспондент УНН.

Рада підтримала "ковідні" доплати вірусологам та біохімікам

Проект закону передбачає можливість надання біологам, мікробіологам, вірусологам, біохімікам, які задіяні у тестуваннях на СOVID-19, "ковідних" доплат та надання соціальних гарантій.

Зокрема, документом пропонується:

▪️ забезпечення фахівців обов'язковим страхуванням за рахунок власника закладу охорони здоров'я;

▪️ пільгові умови пенсійного забезпечення;

▪️ пільгове надання житла та забезпечення телефоном тощо.

Зазначимо, цього тижня Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендував Верховної Раду України підтримати законопроект № 4464 щодо призначення "ковідних" доплат та надання соціальних гарантій біологам, мікробіологам, вірусологам, біохімікам, які залучені у тестуваннях коронавірусної інфекції СOVID-19.

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