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Рада поддержала "ковидные" доплаты вирусологам и биохимикам

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. Верховная Рада на пленарном заседании в пятницу приняла во втором чтении законопроект №4464 относительно льгот и повышения оплаты труда профессионалов с высшим немедицинским образованием, работающих в системе здравоохранения. Соответствующее решение поддержали 283 народных депутата, сообщает корреспондент УНН.

Рада поддержала "ковидные" доплаты вирусологам и биохимикам

Проект закона предусматривает возможность предоставления биологам, микробиологам, вирусологам, биохимикам, которые задействованы в тестировании на СOVID-19 "ковидных" доплат и предоставление социальных гарантий.

В частности, документом предлагается:

▪️ обеспечение специалистов обязательным страхованием за счет владельца учреждения здравоохранения;

▪️ льготные условия пенсионного обеспечения;

▪️ льготное предоставление жилья и обеспечение телефоном и тому подобное.

Отметим, на этой неделе Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендовал Верховной Раде Украины поддержать законопроект № 4464 о назначении "ковидных" доплат и предоставление социальных гарантий биологам, микробиологам, вирусологам, биохимикам, которые вовлечены в тестирование коронавирусной инфекции СOVID-19.

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