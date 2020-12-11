Профільний комітет порадив Раді призначити “ковідні” доплати вірусологам та біохімікам

“Працівники лабораторій не отримали соціальних гарантій від держави, як інші медичні працівники. Йдеться про стаж і можливість більш раннього виходу на пенсію, додаткову відпустку, страхування від зараження хворобами, виплату оздоровчих надбавок і доплати до зарплат. Ми пропонуємо законом закріпити такі гарантії. Впевнена, парламент підтримає дану пропозицію і поставить крапку в цьому питанні”, — сказала ініціаторка законопроєкту, народна депутатка від “Слуги Народу” Галина Янченко.

Зазначається, що біологам, мікробіологам, вірусологам, біохімікам, які задіяні у тестуваннях на СOVID-19, можуть призначити “ковідні” доплати та надати соціальні гарантії. Профільний комітет рекомендував парламенту підтримати це рішення, ухваливши законопроєкт № 4464.

Зокрема, підвищення оплати праці фахівцям лабораторій має стратегічне значення у боротьбі з СOVID-19.

Додамо, що проект Закону № 4464 про внесення змін до статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я (щодо пільг та підвищення оплати праці професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров’я) зареєстрований 4 грудня. Під законопроектом підпис уже поставив 71 народний обранець.

Нагадаємо, в середу Кабінет міністрів України погодив порядок здійснення страхових виплат у разі захворювання або смерті студентам-медикам V і VI курсів та інтернам, які залучені до боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19.