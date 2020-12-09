Кабмін погодив страхові виплати залученим до боротьби з COVID-19 студентам-медикам
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Кабінет міністрів України погодив порядок здійснення страхових виплат у разі захворювання або смерті студентам-медикам V і VI курсів та інтернам, які залучені до боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19. Відповідне рішення було ухвалено сьогодні на засіданні уряду, інформує УНН.
“Ми говоримо про більш ніж 1,5 мільйона гривень у випадку смерті працівника. До цього часу таке не стосувалося медиків-студентів старших курсів та інтернів, які на добровільній основі допомагають у боротьбі з пандемією. Ми це виправимо, і життя студентів та інтернів теж буде застраховано”, - повідомив глава уряду Денис Шмигаль перед розглядом рішення.
“Внести до Порядку здійснення страхових виплат у разі захворювання або смерті медичних працівників у зв'язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та визначення їх розмірів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 17 червня 2020 року”, - йдеться в постанові Кабміну.
Повідомляється, що метою документу є забезпечення державних гарантій соціального захисту студентам-медикам старших курсів та інтернам у разі їх залучення медичними закладами до боротьби з COVID-19.
Зазначимо, що 17 червня Кабінет міністрів затвердив порядок страхових виплат родинам загиблих та постраждалих медиків, які борються з епідемією коронавірусної інфекції.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що соцстрах виплачуватиме сім'ям померлих від COVID-19 медиків по 1,5 млн грн.