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Профильный комитет посоветовал Раде назначить "ковидные" доплаты вирусологам и биохимикам

Профильный комитет посоветовал Раде назначить "ковидные" доплаты вирусологам и биохимикам

Киев  •  УНН

 • 11927 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендовал Верховной Раде Украины поддержать законопроект № 4464 о назначении "ковидных" доплат и предоставления социальных гарантий биологам, микробиологам, вирусологам, биохимикам, которые вовлечены в тестирования коронавирусной инфекции СOVID-19. Об этом сообщила пресс-служба фракции "Слуга народа" в Telegram, информирует УНН.

"Работники лабораторий не получили социальных гарантий от государства, как другие медицинские работники. Речь идет о стаже и возможности более раннего выхода на пенсию, дополнительного отпуска, страхования от заражения болезнями, выплате оздоровительных надбавок и доплаты к зарплатам. Мы предлагаем законом закрепить такие гарантии. Уверена, парламент поддержит данное предложение и поставит точку в этом вопросе", - сказала инициатор законопроекта, народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко.

Отмечается, что биологам, микробиологам, вирусологам, биохимикам, которые задействованы в тестировании СOVID-19, могут назначить "ковидные" доплаты и предоставить социальные гарантии. Профильный комитет рекомендовал парламенту поддержать это решение, приняв законопроект № 4464.

В частности, повышение оплаты труда специалистам лабораторий имеет стратегическое значение в борьбе с СOVID-19.

Добавим, что проект Закона № 4464 о внесении изменений в статью 77 Основ законодательства Украины о здравоохранении (относительно льгот и повышения оплаты труда профессионалов с высшим немедицинским образованием, работающих в системе здравоохранения) зарегистрирован 4 декабря. Под законопроектом подпись уже поставил 71 народный избранник.

Напомним, в среду Кабинет министров Украины согласовал порядок осуществления страховых выплат в случае заболевания или смерти студентам-медикам V и VI курсов и интернам, которые вовлечены в борьбу с острой респираторной болезнью COVID-19.

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