Для лікування COVID-19 дозволили закуповувати ліки з-поза нацпереліку - Степанов

“Цього тижня за ініціативи МОЗ також було ухвалено декілька важливих документів, які напряму впливають на надання медичної допомоги. Зокрема, були внесенні зміни до постанови уряду, яка регулює закупівлю лікарських засобів. Ми дали змогу закуповувати нашим лікарням лікарські засоби, які не входять до національного переліку лікарських засобів... Ці зміни дозволять оперативно здійснювати закупівлю в регіонах України лікарських засобів для лікування COVID-19 і які не включені до національного переліку основних лікарських засобів”, — зазначив він.

Також, за його словами, було підтримано проект постанови щодо розширення переліку товарів, медичних виробів, які завозяться на територію України і звільняються від оподаткування податком на додану вартість, які використовуються для боротьби з COVID-19.

“Так, було доповнено перелік новими позиціями: тест-системи для кількісного виявлення антитіл антигену коронавірусу SARS-CoV-2 різними методами та додаткове обладнання, яке використовується для проведення лабораторної діагностики”, — підсумував він.

Нагадаємо, Національна служба здоров’я України дала поради, як самостійно реабілітуватися після важкого перебігу COVID-19.

Як раніше повідомлялося в УНН, в Україні на 8 годину 18 грудня зафіксовано вже 944 381 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало — 561 222 особи, летальних випадків — 16 256. Добовий приріст захворілих — понад 12,6 тисячі, зростання проти доби раніше. Кількість одужалих четверту добу поспіль більша, ніж кількість захворілих, утім, кількість госпіталізованих за добу тримається у межах 3 тисяч.