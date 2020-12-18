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Для лечения COVID-19 позволили закупать лекарства, не входящие в нацперечень - Степанов

Киев • УНН

 • 23389 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Украинские больницы теперь могут закупать лекарства для лечения COVID-19, которые не включены в национальный перечень лекарственных средств. Так, правительство внесло изменения в соответствующее постановление. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

Для лечения COVID-19 позволили закупать лекарства, не входящие в нацперечень - Степанов

"На этой неделе по инициативе Минздрава также было принято несколько важных документов, которые напрямую влияют на оказание медицинской помощи. В частности, были внесены изменения в постановление правительства, регулирующее закупку лекарственных средств. Мы позволили закупать нашим больницам лекарственные средства, которые не входят в национальный перечень лекарственных средств... Эти изменения позволят оперативно осуществлять закупку в регионах Украины лекарственных средств для лечения COVID-19 и не включенных в национальный перечень основных лекарственных средств", - отметил он.

Также, по его словам, был поддержан проект постановления о расширении перечня товаров, медицинских изделий, ввозимых на территорию Украины и освобождающихся от обложения налогом на добавленную стоимость, которые используются для борьбы с COVID-19.

"Так, был дополнен перечень новыми позициями тест-системы для количественного определения антител антигена коронавируса SARS-CoV-2 различными методами и дополнительное оборудование, которое используется для проведения лабораторной диагностики", - подытожил он.

Напомним, Национальная служба здоровья Украины дала советы, как самостоятельно реабилитироваться после тяжелого течения COVID-19.

Как ранее сообщалось в УНН, в Украине на 8:00 18 декабря зафиксировано уже 944 381 случай коронавирусной болезни COVID-19, при этом выздоровели - 561 222 человека, летальных случаев - 16 256. Суточный прирост заболевших - более 12,6 тысячи, рост о сравнению с сутками ранее. Количество выздоровевших четвертые сутки подряд больше, чем количество заболевших, впрочем, количество госпитализированных за сутки держится в пределах 3 тысяч.

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