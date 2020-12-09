У НСЗУ дали поради з реабілітації після COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Національна служба здоров’я України дала поради, як самостійно реабілітуватися після важкого перебігу COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал НСЗУ.
“Переважна більшість пацієнтів, госпіталізованих з COVID-19 до лікарні, після виписки потребує відновлення сил. Через наслідки пов’язаних з COVID-19 захворювань. Поради, як самостійно реабілітуватися після важкої інфекції підготувала World Health Organization Ukraine. Рекомендації, вправи та техніки розраховані на дорослих та стосуються того, як покращити фізичне та ментальне здоров’я... Наведені вправи допоможуть покращити фізичний стан, зменшити задишку, покращити здатність тримати рівновагу та координацію рухів, знизити рівень стресу та зміцнити впевненість в собі після хвороби”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ґрунтовні консультації стосовно відновлення після важкого перебігу COVID-19 можна отримати у сімейного лікаря, з яким пацієнт уклав декларацію.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що відновлює фінансування догляду, допомог, ліків, санаторно-курортного і реабілітаційного лікування за кошти Фонду соцстраху.