В НСЗУ дали советы по реабилитации после COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Национальная служба здоровья Украины дала советы, как самостоятельно реабилитироваться после тяжелого течения COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал НСЗУ.
"Подавляющее большинство пациентов, госпитализированных с COVID-19 в больницу, после выписки требует восстановления сил. Из-за последствий связанных с COVID-19 заболеваний. Советы, как самостоятельно реабилитироваться после тяжелой инфекции подготовила World Health Organization Ukraine. Рекомендации, упражнения и техники рассчитаны на взрослых и касаются того, как улучшить физическое и ментальное здоровье... Приведенные упражнения помогут улучшить физическое состояние, уменьшить одышку, улучшить способность держать равновесие и координацию движений, снизить уровень стресса и укрепить уверенность в себе после болезни", - говорится в сообщении.
Отмечается, что основательные консультации по восстановлению после тяжелого течения COVID-19 можно получить у семейного врача, с которым пациент заключил декларацию.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, восстанавливающий финансирование ухода, помощи, лекарств, санаторно-курортного и реабилитационного лечения за счет Фонда соцстраха.