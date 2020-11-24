Президент підписав закон про фінансування ліків та реабілітації під час карантину за кошти соцстраху

"Закон України "Про внесення змін до розділу ІІ "Прикінцеві положення "Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" повернуто із підписом Президента, він набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Документом, зокрема, усувається обмеження щодо фінансування Фондом соціального страхування України у період дії карантину", - йдеться у повідомленні.

Так, зокрема, усуваються обмеження на фінансування:

▪️ одноразових страхових виплат у разі стійкої втрати працездатності або смерті потерпілого на виробництві;

▪️ спеціальних медичних та постійних сторонніх доглядів, побутового обслуговування, зокрема, для осіб з інвалідністю;

▪️ ліків і виробів медичного призначення для потерпілих на виробництві, осіб з інвалідністю;

▪️ санаторно-курортного лікування потерпілих, осіб з інвалідністю;

▪️ реабілітаційного лікування працюючих після перенесених захворювань і травм.

Вказано, що відповідний закон Верховна Рада України прийняла 3 листопада.

Зазначається, що на вимогу Закону України від 13 квітня 2020 року, з 18 квітня 2020 року Фонд призупиняв фінансування наведених статей видатків.

Нагадаємо, на тлі антирекордів COVID-19 кількість лікарняних зросла майже на половину.

Також нагадаємо, у НСЗУ пропонують збільшити тариф для надання паліативної допомоги у 3,6 рази.