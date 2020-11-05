На тлі антирекордів COVID-19 кількість лікарняних зросла майже на половину
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Фонд соціального страхування України прийняв на оплату у жовтні 396 тисяч лікарняних на суму 1,2 млрд грн, це на близько 130 тисяч або на 49% більше, ніж за вересень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ФССУ.
"Упродовж минулого місяця роботодавці подали до ФССУ заяви-розрахунки на оплату понад 396 тис. листків непрацездатності своїх працівників. За оперативними даними, кількість лікарняних листків, прийнятих Фондом упродовж жовтня, перевищила на близько 130 тисяч листків відповідний показник вересня 2020 року", - йдеться у повідомленні.
Так, загальна сума на оплату у жовтні за лікарняними становила 1,2 мільярда гривень.
Фінансування допомог по тимчасовій непрацездатності здійснюється Фондом на підставі отриманої від страхувальника (роботодавця) заяви-розрахунку, від терміну подачі якої залежить дата фінансування матеріального забезпечення, нагадали у Фонді.
Додамо, така статистика Фонду соцстраху з'явилася на тлі стрімкого зростання захворюваності на COVID-19. Лише останні три дні поспіль Україна ставила антирекорди за приростом інфікованих коронавірусом - цифра наблизилася до 10 тисяч за добу.
Голова МОЗ Максим Степанов, коментуючи темпи поширення коронавірусу, зазначав, що ситуація швидко перетворюється зі складної на катастрофічну, і легко пройти другу хвилю не вдасться.